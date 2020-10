Silent Hill 4: The Room está de regreso y ya lo puedes jugar en PC

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Konami ha relanzado varios de sus títulos clásicos recientemente en PC, incluyendo las primeras entregas de Metal Gear Solid. Los fans de la compañía y sus franquicias están emocionados, pues hace poco surgió una pista del posible regreso de Silent Hill 4: The Room.

Dicha entrega debutó de manera original en 2004 para PlayStation 2, Xbox y PC. Al igual que otras entregas de la saga, Silent Hill 4: The Room estuvo en el olvido por muchos años, pues no había posibilidades de jugarlo de manera oficial, al menos no en computadoras.

Por fortuna, esto cambió hoy, pues Konami confirmó el relanzamiento. La buena noticia es que Silent Hill 4: The Room ya está de nuevo disponible para PC a un precio accesible.

Silent Hill 4: The Room ya está disponible en esta tienda

Silent Hill 4: The Room se caracterizó por integrar gameplay en primera persona y mezclarlo tanto con las mecánicas y el horror clásico de la franquicia. Si te interesa revivir esta terrorífica aventura, toma en cuenta que está disponible en GOG, la tienda de CD Projekt RED.

Todo indica que Konami no hizo cambios ni ajustes para este relanzamiento, así que se trata de la versión original que debutó hace años en PC. El título se ofrece a cambio de $9.08 USD. Cuenta con audio solo en inglés, pero tiene textos en diferentes idiomas, incluyendo español.

Silent Hill 4: The Room aprovecha el guardado en la nube y tiene soporte parcial para controles. No debes preocuparte por los requisitos, pues se trata de un lanzamiento antiguo y cualquier equipo moderno puede correrlo sin problemas.

GOG celebró la llegada del título de horror y también invitó a los jugadores a aprovechar los descuentos de su venta especial, con la que celebra su 12 aniversario.

Los fans han pedido por años el regreso de las primeras entregas de Silent Hill a consolas actuales y PC. Sin embargo, todo indica que no está entre los planes de Konami, sobre todo ya que tuvo problemas con los códigos fuentes de los títulos.

Silent Hill 4: The Room está de nuevo disponible para PC. Busca en este enlace todas las noticias relacionadas con la franquicia de horror.