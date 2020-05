Reafirman que el regreso de Silent Hill es real y que será con PS5

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Mucho se ha dicho sobre el hipotético regreso de Silent Hill, una de las sagas más importantes del género de horror. Diversos rumores y reportes mencionan que la franquicia volverá con un nuevo juego que, supuestamente, será una exclusiva para PlayStation 5.

Dusk Golem, filtrador que ha compartido varios detalles sobre este proyecto, recopiló toda su información recientemente y comentó algunos de los puntos que cree que son más relevantes.

El insider reafirmó que el regreso de Silent Hill es real y que lo hará de la mano de Sony con un juego para su consola de nueva generación. Asimismo, reveló detalles sobre su hipotética revelación.

Dusk Golem afirma que está 100% seguro que Konami planeó en 2018 una nueva entrega de Silent Hill con un esquema episódico y otro juego que sería un reboot, pero no hubo progreso con los estudios con los que se discutieron los proyectos.

El filtrador asegura que sabe que un nuevo juego de la saga inició su desarrollo a principios de 2019 en Japón. Tras una investigación, llegó a la conclusión que el título está a cargo de Sony Japan Studios y que será exclusivo para PlayStation 5.

Asimismo, el insider reafirmó que creativos originales de la saga trabajan en el nuevo proyecto. Entre ellos estarían Keiichiro Toyama, Masahiro Ito, Akira Yamaoka así como varios desarrolladores de Siren y Gravity Rush.

Dusk Golem destaca que el juego será un soft reboot y que Sony no adquirirá la IP de Konami. El filtrador indica que el título ya es jugable y que hay un demo que será mostrado poco después de su revelación.

