Fall Guys: la Temporada 2 ya tiene fecha e iniciará muy pronto

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

La emoción por Fall Guys: Ultimate Knockout no se acaba y Mediatonic se prepara para el inicio de la Temporada 2, que promete muchas novedades y algunos ajustes importantes al gameplay.

Si estás emocionado por el comienzo de la nueva etapa del título, te tenemos una gran noticia. El estudio acaba de revelar que faltan pocos días para el inicio de la Temporada 2. Esto es así ya que por fin hay una fecha exacta. Además, se confirmó que será más fácil subir de nivel por tiempo limitado.

Por si te lo perdiste: será más fácil conseguir coronas en la nueva temporada de Fall Guys

Por medio de sus redes sociales, Mediatonic informó que el final de la Temporada 1 es inminente. La siguiente etapa del divertido juego iniciará la próxima semana. Para ser más exactos, podrás disfrutar las novedades a partir del 8 de octubre.

El estudio reveló en gamescom 2020 que la Temporada 2 estará inspirada en la Edad Media, así que los jugadores podrán disfrutar nuevos tipos de prueba y atuendos temáticos de dicha época.

Mediatonic dio otra buena noticia para todos los amantes del juego, pues aseguró que duplicará los puntos para obtener fama. Esto significa que será relativamente más fácil subir de nivel y obtener nuevas recompensas para recibir la Temporada 2.

BEAN SPILLING POST



Announcing dates always feels like you're cursing things, but it's Halloween month, so let's get cursed!



🔥 Season 2 launches on Thursday 8th October 🔥



Season 1 will now end as Season 2 begins and we're going to DOUBLE fame points during this time! 👀 pic.twitter.com/J9TFIZ1BDd