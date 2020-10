Fall Guys: será más fácil conseguir coronas en la Temporada 2

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Fall Guys resultó ser un popular juego y, gracias a la gran aceptación que tuvo en sus primeros meses en el mercado, Mediatonic ya anunció que trabaja en una nueva temporada. Hasta el momento, lo único que se sabe de la Temporada 2 es que se incluirán nuevos niveles y atuendos con temática medieval. Para emocionar más a los fans, la desarrolladora confirmó que también será más sencillo conseguir coronas.

Mediatonic reveló por medio de Twitter algunos cambios que implementará en la Temporada 2 de Fall Guys. El que más llamó la atención es el incremento del número de coronas que los jugadores podrán recibir durante la temporada. Mediatonic reconoce que conseguir coronas al vencer a todos los demás frijolitos en una partida puede ser muy complicado.

Por esta razón, Mediatonic anunció que en la Temporada 2 de Fall Guys será posible conseguir 600% más coronas a lo largo de la temporada. Por si no lo sabes, te informamos que en la Temporada 1 es posible conseguir alrededor de 3 coronas (sin tener que ganar las partidas), lo que significa que en la Temporada 2 será posible ganar alrededor de 20 coronas. Mediatonic no reveló como implementará este cambio, pero esperamos saber más de él conforme nos acerquemos al inicio de la nueva temporada.

Esto es una estupenda noticia para los usuarios si tomamos en cuenta que las coronas son necesarias para conseguir atuendos fabulosos. Para que te des una idea, por ganar una partida consigues 1 corona, y el atuendo inspirado en GRIS, por ejemplo, cuesta un total de 10 coronas.

Mediatonic también anticipó que ya encontró una manera de recompensar a los jugadores más competitivos. Hasta el momento no hay nada relacionado con tablas de posiciones o algo por el estilo, por lo que representará algo muy interesante en el juego. Sin embargo, al parecer tendremos que esperar más para saber sobre esto, pues la desarrolladora mencionó que llegará al juego más allá de la Temporada 2.

Continuando con estas pistas, Mediatonic también adelantó que muy pronto hablará sobre las placas de nombres. Hasta el momento no se sabe como funcionará este sistema, pues la identidad de cada frijolito está ligado a un número de varios dígitos, por lo que este cambio también sería muy bien recibido por los fans.

