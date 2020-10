Analista: ni Metal Gear, ni Final Fantasy, tienen valor real para Sony

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

La compra de Bethesda por parte de Microsoft cimbró a la industria y a los fans y de inmediato la mirada de todos se enfocó en Sony en espera de algún tipo de respuesta. Quizá, la compañía japonesa no está en posición de hacer operaciones de ese tipo, dada su dimensión, pero podría hacerse con algunas IP de forma exclusiva. Antes del sorpresivo anuncio, la compañía reveló que Final Fantasy XVI sería exclusivo en consolas para PlayStation 5 y se ha rumorado que un remake de Metal Gear Solid está en desarrollo y solo estaría disponible en la nueva consola de Sony, sin embargo, hay quien piensa que esto no será relevante para la compañía.

Durante una entrevista con Gamingbolt, Michael Pachter, analista de Wedbush Securities, habló sobre el entorno que existe en torno a Sony respecto a la adquisición de estudios o franquicias que pasarían a tener carácter exclusivo para la nueva consola, PS5. En ese sentido, el analista señaló que si bien el anuncio de Final Fantasy XVI generó expectativa y que hay interés en cierto sector de fans por el supuesto remake de Metal Gear Solid, ninguna de esas franquicias servirá para vender más consolas: "bueno, Metal Gear sin Kojima podría no valer mucho, y Final Fantasy, ¿cuándo salió el último? ¿En 2016? No estoy seguro de que a nadie le importe realmente eso, creo que solo estamos hablando de un par de millones más de unidades [de PS5], pues no son vendedores de consolas. Probablemente lo sean en Japón, pero los japoneses no están comprando Xbox, así que Sony realmente no tiene que preocuparse allí, especialmente porque todos esos juegos japoneses estarán en PlayStation de todos modos, y no hay riesgo de perder esos títulos".

Dicho esto, Pachter señaló que en lugar de concentrarse en ese tipo de franquicias, Sony debería mostrar interés por la adquisición de las IP de Warner Bros. en caso de que AT&T las vuelva a poner a la venta: "sus adquisiciones han sido más pequeñas, como Insomniac, y eso es lo que esperaría. Creo que Sony está en buena posición para comprar activos de Warner Bros. Interactive en caso de que vuelvan a salir a la venta. Si AT&T solo quiere licenciar sus IP, probablemente no irán con acuerdos de exclusividad, porque no querrán que los juegos se limiten a una sola plataforma, pero si venden derechos perpetuos de Batman o Mortal Kombat, creo que irían por ellos. Sería genial que Sony los incorporara a su alineación, pues ya lo hicieron con Spider-Man, así que sabemos que les interesaría algo así. Realmente no había considerado este escenario, pues habíamos escuchado que WB estaba fuera de la mesa, pero ahora que Bethesda acaba de ser comprada por $7.5 mil millones, no dudo que AT&T esté pensando que podrían obtener una cifra similar".

¿Qué opinas al respecto?

Cuéntanos en los comentarios y sigue aquí, en LEVEL UP.