Acusan a desarrolladora de Kena: Bridge of Spirits por malas prácticas laborales

Kena: Bridge of Spirits se reveló como uno de los primeros juegos que llegarán a PlayStation 5; sin embargo, su desarrollo data del 2015 y al parecer se han presentado importantes obstáculos, de acuerdo con un exempleado de la desarrolladora responsable del juego, de la que asegura ha sufrido malas prácticas laborales.

Video Games Chronicle reportó el caso de Brandon Popovich, un diseñador y programador de videojuegos que trabajó varios meses de 2017 en el desarrollo de Kena: Bridge of Spirits. Desafortunadamente, la relación entre ellos no fue la mejor, pues Popovich asegura que no recibió el pago completo por su trabajo e incluso acusó al estudio de aprovecharse de él y expulsarlo de forma maliciosa tras promesas incumplidas.

Según explica el desarrollador, era un trabajador que trabajaba por contrato que se encargó del “95%” de la creación del código del título, pues estuvo al cargo de llevar un viejo prototipo de Unity a Unreal, que implicó reconstruir elmentos desde 0.

El estudio no compensaba correctamente a Popovich por su trabajo, pero le habría prometido bonos, créditos de jefe de diseño, un puesto de tiempo completo e incluso acciones dentro de la compañía, pero afirma que nada de ello se cumplió, sino que la desarrolladora se encontraba en una difícil posición económica y no consiguieron asegurar ningún distribuidor en GDC 2017.

No obstante, el desarrollador afirma que continuó en la desarrolladora haciendo trabajo extra con la esperanza de que algún día se materializaran esos bonos. Pero el día nunca llegó, sino que el jefe de operaciones del estudio, Mike Grier, le informó que no recibiría lo prometido, sino un bono $50,000 USD menos sin acciones y sin empleo de tiempo completo en la compañía, con la condición de quedarse en el proyecto completo, algo que terminó por rechazar.

Ember Lab dice que hay varias acusaciones falsas en su contra

Popovich argumenta que el video presentado en el evento de Sony es prácticamente el mismo tal como lo trabajaron en GDC de 2017, sólo con algunos cambios y detalles pulidos.

“A la fecha, siento dolor y enojo. Siento como si hubiera sido maliciosamente forzado a salir. Ember sabía que podía aprovecharse de mí y esperaba que no dijera nada. Pero con el apoyo de mi familia, amigos y personas de la industria. Estoy hablando”, expresó Popovich.

La desarrolladora, por su parte, se comunicó con Video Games Chronicle tachando los argumentos de Popovich como “acusaciones hirientes”. De acuerdo con Ember Lab, ya había mucho trabajo hecho antes de que Popovich se uniera al proyecto y asegura que le pagó al diseñador por todo el trabajo de llevar el prototipo de Unity a Unreal, del cual ya nada está en uso en la versión actual.

“Cuando fue momento de construir un equipo para desarrollo completo, ofrecimos a Brandon una posición que rechazó. Hemos estado construyendo nuestro juego de ensueño juntos con los esfuerzos de un equipo muy dedicado, y estamos muy entristecidos por estas acusaciones hirientes”, comentó la desarrolladora.

Aprovechamos que hablamos de Kena: Bridge of Spirits para informarte que este título aprovechará las funciones del control DualSense de PlayStation 5 y podrá cargarse en tan sólo 2 segundos.

Kena: Bridge of Spirits debutará en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas su ficha.

