EA insinúa el anuncio de un nuevo Need for Speed y al parecer será un remaster

La última entrega de Need for Speed llegó hace casi 1 año. Si bien esta franquicia no es anual, en ocasiones ha tenido lanzamientos en años consecutivos. Este año podría ser uno de ellos, pues de acuerdo con algunas pistas un título remasterizado podría estar en camino y, a juzgar por insinuaciones de Electronic Arts, muy pronto sabremos de él.

Por medio de Twitter, en las últimas horas la cuenta oficial de Need for Speed ha compartido varios mensajes crípticos en los que aparece un misterioso letrero de la Pizzería de Big Joe. Algunos jugadores han tratado de encontrar este anuncio en Need for Speed: Heat, de donde provienen las imágenes, pero sin éxito. Asimismo, en los mensajes de Twitter frecuentemente se hace referencia a la marca 5:10.

Lo que es más interesante es que acaba de aparecer una página oficial de Need for Speed que da más pistas sobre un posible anuncio. “5:10. ¿Cómo va tan rápido? Cinco diez. ‘Llama a la Pizzería de Big Joe al 0800-510-510-510’. Debe haber una manera de arreglar esto”, se lee en el sitio y se acompaña el mensaje con un contador que llegaría a 0 el próximo lunes, 5 de octubre a las 10:00 AM (hora de la Ciudad de México), momento en el que se espera que se revelen los detalles de este misterioso juego.

Por si te lo perdiste: una entrega de Need for Speed está disponible gratis en PlayStation Plus.

Big Joe has to be messing with me. Not sure how he found out. So much effort just to tease me, and I only wanted some pizza. pic.twitter.com/DW2lLYIAUE — Need for Speed (@NeedforSpeed) October 2, 2020

Los fans creen que se trata del anuncio de Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Las pistas pueden resultar muy ambiguas para muchos, pero los fans ya han dado por sentado que 5:10 se refiere a la fecha de revelación de un nuevo juego (5 de octubre), que coincidiría con la cuenta regresiva.

Lo que es más importante es que los jugadores creen que el anuncio será el de la remasterización de Need for Speed: Hot Pursuit. Por si no lo sabes, en meses recientes han aparecido muchas pistas que apuntan a que esta entrega de la serie de carreras regresará en la forma de remasterización. Un registro en una tienda en línea incluso señala que el título se estrenaría el 13 de noviembre y estaría disponible, por lo menos en Nintendo Switch y Xbox One (según el registro), pero es casi un hecho que llegaría también a PlayStation 4 y PC.

Asimismo, recordemos que el Need for Speed: Hot Pursuit original debutó para PlayStation 3, Xbox 360 y PC el 16 de noviembre de 2010, por lo que muy pronto cumplirá 10 años, y una buena manera de celebrarlo podría ser con una remasterización.

¿Crees que habrá una remasterización de Need for Speed: Hot Pursuit? ¿Lo consideras uno de los mejores juegos de la serie? Cuéntanos en los comentarios.

Es importante recordar que Electronic Arts ya confirmó que una nueva entrega de la franquicia está en desarrollo, pero es muy poco probable que se haga la revelación formal próximamente, pues el proyecto aún está en etapas tempranas de producción. Si deseas saber más noticias relacionadas con Need for Speed, te invitamos a visitar esta página.

