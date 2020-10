PlayStation 5: imágenes revelarían el espacio libre del SSD

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Poco a poco se da a conocer más información sobre las consolas de siguiente generación de Sony y Microsoft. Hay un poco más de ansiedad por saber los detalles de PlayStation 5, pues Sony aún no ha dejado dar un vistazo de cerca a la consola. Un detalle que no se ha revelado es cuanto almacenamiento estará libre para el usuario final, pero ha comenzado a circular material por Internet que revela no sólo eso, sino la secuencia de inicio y la interfaz de la consola.

Por medio de reddit, un usuario aseguraba contar con información del PlayStation 5 y pedía dinero para revelar el material exclusivo. Al final, la plataforma tuvo acceso a un video y varias imágenes que dejan ver el sistema operativo en acción.

Algo de lo más importante es que en una imagen se revela que el PlayStation 5 contará con 664 GB libres que el usuario podrá usar en el SSD. Recordemos que el SSD sería de 825 GB originalmente, pero debes saber que la cifra inicial es mayor a la real, pues no se considera el espacio necesario para los archivos preinstalados, configuración y más detalles para que el sistema operativo funcione correctamente.

El SSD de PlayStation 5 podrá guardar más juegos que los que piensas

Si el espacio de almacenamiento es algo que tomarás en cuenta para entrar a la nueva generación de consolas, en especial si planeas comprar versiones digitales de los juegos, te informamos que el Xbox Series X tendrá 802 GB libres de su unidad de almacenamiento de 1 TB.

A primera instancia, el Xbox Series X tendrá 138 GB más de espacio libre en comparación con los 664 GB de PlayStation 5. Sin embargo, es importante que tomes en cuenta que gracias al SSD de PlayStation 5 y su tecnología de compresión, un juego para esta consola ocuparía menos espacio, lo que significa que en ambas consolas podrían almacenar la misma cantidad de juegos o incluso un poco más en PlayStation 5, por lo menos en teoría.

Es importante decir que se trata de una filtración, pues hasta el momento Sony no ha revelado el espacio disponible real en el SSD. Sin embargo, el material parece confiable. En reddit también apareció más material sobre el PlayStation 5. Este fin de semana surgió también un video en el que se puede ver por primera vez la secuencia de inicio de PlayStation 5.

Al parecer, también se filtró la secuencia de inicio

El video es muy corto y al parecer proviene de un desarrollador que cuenta con un kit de desarrollo si tomamos en cuenta que el control DualSense es de color negro. Aunque es difícil saber si se trata de información verídica, todo apunta a que sí lo es, ya que la secuencia de arranque es muy parecida a una animación que compartió Sony en una de sus presentaciones. Puedes ver el corto video en reddit.

En otras imágenes compartidas a través de ResetEra es posible ver incluso la interfaz de la consola, la cual Sony prometió mostrar próximamente. Como ves, el idioma es ruso, así que es difícil saber qué quiere decir, pero deja ver como podría ser la versión final de la interfaz de usuario.

Adicionalmente, se compartieron algunas imágenes que presentan más detalles sobre el hardware del PlayStation 5 y en una de ellas es posible ver como la cubierta podrá desprenderse y dejar expuesto el interior.

Te dejamos con una galería de las imágenes.

Fotos filtradas del PlayStation 5





























¿Qué opinas de todos estos detalles? ¿Cuál fue el que más te llama la atención? Cuéntanos en los comentarios.

Al parecer no tendremos que esperar mucho para conocer más sobre este nuevo sistema de Sony, ya que en unas horas youtubers japoneses compartirán sesiones de juego con ella. Incluso ya pudimos ver el tamaño de la consola gracias a una fotografía con uno de estos creadores de contenido.

PlayStation 5 debutará el próximo 12 de noviembre en México y varias partes de América. El 19 de noviembre estará disponible en el resto del mundo. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

