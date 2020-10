PlayStation 5: grupos de chat funcionarían con PS4 y soportaría a 100 usuarios

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Aunque hace poco pudimos saber más detalles sobre el PlayStation 5, las funciones nuevas de la consola permanecen envueltas en misterio. Los fans están ansiosos por conocer qué novedades podrán probar y han comenzado a buscar en todas las parte posibles y acaban de descubrir interesantes pistas que indican las funcionalidades que podría incluir la nueva consola.

Algunos usuarios de reddit han reportado que encontraron información interesante sobre el PlayStation 5 escondida en el código fuente de la página oficial de PlayStation Store para PC al mostrar un mensaje de error. Los detalles más importantes están relacionados con la compatibilidad del chat de voz, pues, de acuerdo con la información, los usuarios de PlayStation 4 podrían hacer grupos con usuarios de PlayStation 5, ya que se brindaría soporte a grupos de chat (tanto de texto y voz) entre estos 2 sistemas y la PlayStation App.

Otro detalle que llama la atención es que la página también revela que estos grupos podrían incluir hasta 100 personas, aunque no se especifica si esta función estará ligada a ciertos juegos o al sistema. Para dar un poco de contexto, hasta el momento sólo es posible hacer grupos de hasta 16 miembros en PlayStation 4.

Un detalle final es que los jugadores podrían nombrar los grupos de chat y anexarles una imagen, algo que hasta ahora no era posible.

Por si te lo perdiste: el SSD de PlayStation será aún más rápido gracias a tecnología novedosa.

El catálogo retrocompatible sería limitado, pero se ampliaría poco a poco

Adicionalmente, los usuarios encontraron pistas sobre la retrocompatibilidad. A juzgar por los hallazgos, aunque se espera que casi todos los juegos de PlayStation 4 funcionen en PlayStation 5, habrá algunos títulos que no tendrán “soporte en el actual software de sistema de tu PlayStation 5”, por lo que será necesario actualizarlo e intentar de nuevo. “Continuamos haciendo que más juegos de PS4 sean jugables en PS5”, advertiría el sistema al intentar jugar un título no compatible.

Esto confirmaría que todo el catálogo de juegos retrocompatibles no estará disponible desde el inicio, sino que se irán añadiendo juegos poco a poco. Algo similar al sistema de retrocompatibilidad de juegos de Xbox 360 en Xbox One. Por si no lo sabes, Microsoft fue añadiendo títulos al catálogo de forma periódica.

Otra cosa relacionada con la retrocompatibilidad es que “al jugar juegos de PS4 en PS5” algunas funcionalidades disponibles en PS4 podrían no estar disponibles”. La información encontrada también confirmaría que los archivos almacenados en la nube podrían descargarse en el PlayStation 5, aunque sin confirmar que las de PlayStation 4 funcionarían en ella, algo que ha dado mucho de qué hablar.

También se hace referencia al modo boost, pues el sistema notificaría cuando esta función estaría activada. Por otro lado, el sistema advertiría cuando sería necesario usar la función de los “efectos de los gatillos” y la vibración del control DualSense.

Finalmente, el sitio indica que el PlayStation 5 permitiría a sus usuarios compartir álbumes, clips, artistas, listas de canciones, pistas y más, aparte de que habilitaría la lista de deseos en la PlayStation Store.

Te recordamos que toda esta información, aunque aparece en un sitio oficial de PlayStation, aún no está confirmada, por lo que no deberías dar esto por sentado.

¿Qué opinas de estas posibles adiciones? ¿Cuál fue la que más te llama la atención? Cuéntanos en los comentarios.

Aún no sabemos como será la interfaz de usuario en PlayStation 5, pero Jim Ryan, jefe de Sony Interactive Entertainment, aseguró que no tendríamos que esperar mucho antes de conocerla.

PlayStation 5 debutará el próximo 12 de noviembre en México y otras partes de América y el mundo y 1 semana más tarde llegará a los mercados restantes. Puedes encontrar más noticias relacionadas con este sistema si visitas esta página.

