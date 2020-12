Resident Evil: este lugar será la Mansión Spencer en la nueva película de la serie

Editorial: Cine / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Los años venideros serán muy importantes para los fans de Resident Evil, ya que la franquicia contará con muchos proyectos multimedia, entre los cuales está una adaptación al cine. Aún no sabemos detalles oficiales de esta producción más allá de que será un reinicio de la serie en el mundo cinematográfico. No hemos podido ver ningún trailer de la cinta debido a que hace poco comenzó el rodaje, pero han surgido varias fotografías que revelan varias locaciones icónicas de la serie y el más reciente conjunto de imágenes deja ver como será la Mansión Spencer.

Dicha instalación fue el lugar en el que se lleva a cabo gran parte de la acción del juego original de Resident Evil, de la cual formaron parte varios miembros S.T.A.R.S., como Chris Redfield, Jill Valentine, Albert Wesker y Rbecca Chambers, que sobrevivieron al incidente de la Mansión Spencer.

Al tratarse de un lugar fundamental en los orígenes de Resident Evil, era natural que estuviera presente en la nueva película de la franquicia y recientemente pudimos echar un primer vistazo al lugar que traerá a la realidad este complejo.

La información proviene de la cuenta de Twitter ROEnetwork, que había filtrado semanas atrás más imágenes del set de grabación. En esta ocasión, las fotografías son del interior de la mansión, que en realidad son de un establecimiento llamado Scottish Rite Club de Hamilton, que está ubicado en Canadá, lugar donde se lleva a cabo la filmación de la película.

Las imágenes quizá no hagan parecer a este lugar como la Mansión Spencer, pero debes tomar en cuenta que los espacios de las fotos muestran sólo algunas secciones del recinto, aparte de que no están adornadas con elementos de Resident Evil por lo que en el producto final serán muy diferentes.

No será la primera vez que se usa el Scottish Rite Club de Hamilton para traer a la vida proyectos de terror, ya que, como apunta el usuario de Twitter OymonGaming, este recinto formó parte de la película It: Capítulo Dos.

