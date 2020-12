CD Projekt RED eliminará gameplays de Cyberpunk 2077 antes de su estreno

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El lanzamiento de Cyberpunk 2077 se aproxima. Luego de tantos años en desarrollo y varios retrasos, el título por fin debutará el próximo 10 de diciembre. Sabemos que muchos jugadores están ansiosos por ponerle las manos encima para ver lo que tiene por ofrecer. Sin embargo, hay personas que no están respetando la fecha de estreno y ya comenzaron a jugarlo e incluso transmitir su gameplay. Si eres uno de ellos, te invitamos a no compartir este contenido, ya que CD Projekt RED advirtió que eliminará todo el contenido relacionado con el juego antes de su estreno.

El nuevo proyecto del estudio polaco está a la vuelta de la esquina y, como en otros lanzamientos de juegos, algunos jugadores podrán conseguir de forma anticipada su copia. Hace poco, te informamos que se filtró contenido de Cyberpunk 2077 y que la desarrolladora tomaría cartas en el asunto.

CD Projekt RED hará lo posible para evitar la propagación de spoilers

Hoy CD Projekt RED informó que aplicará una medida similar para todas las personas que intenten compartir contenido del juego antes de su estreno con el fin de asegurar una experiencia libre de spoilers para todos los jugadores o por lo menos que así sea hasta que el juego esté oficialmente disponible.

El estudio invitó a todos los jugadores a no publicar nada del juego, ni streams, ni let’s play ni cualquier tipo de contenido relacionado con el juego antes del 9 de diciembre a las 4:00 AM (1 día antes de su estreno). De lo contrario, enviaría fuerzas especiales MAX-TAC, una organización encargada de suprimir eventos delictivos de cyberpsicópatas en el juego. En otras palabras, esto significa que en la vida real CD Projekt RED hará todo lo posible para eliminar el material publicado.

“Después de esa fecha, sin embargo, nos gustaría que streamearan todo como si no hubiera mañana. Es 2020, quien sabe, quizá no lo haya”, comentó CD Projekt RED.

Mensaje de CD Projekt RED

¿Qué opinas de las acciones de CD Projekt RED? ¿Ya conseguiste tu copia? Cuéntanos en los comentarios.

Parte de estas medidas también tienen la finalidad de mantener alta la emoción por el juego. Recordemos que hace poco la compañía reveló que Cyberpunk 2077 está generando ganancias históricas para la desarrolladora.

Cyberpunk 2077 estará disponible oficialmente a partir del 10 de noviembre en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC y Google STADIA. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si checas su ficha.

