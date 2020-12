Usuarios de PS Vita no pueden acceder a la PS Store

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Que Sony haya dejado en el olvido a PlayStation Vita es algo por todos conocido, sin embargo, la malograda consola portátil sigue teniendo cierta vida pues cuenta todavía con soporte para la PS Store. Sin embargo, parece que el reciente cambio en la tienda de la marca ha tenido un impacto negativo en este sistema, según lo reportan algunos usuarios.

Desde siempre, los usuarios de PlayStation 3 y PlayStation Vita fueron conscientes de que navegar y adquirir contenido en la PS Store no era tan bueno pues el sistema es lento y no responde tal como sí lo hace ahora en PS4, PS5 y PC. Recientemente, esta situación se agravó luego de que Sony anunciara cambios en la tienda de PlayStation, relegando a PS3 y PS Vita, por lo que los usuarios de estas consolas tienen que entrar desde las consolas mismas y ya no pueden hacerlo desde PS4, PS5 o PC.

Pues bien, en las últimas 24 horas, jugadores de PS Vita comenzaron a reportar en foros que no pueden acceder a la PS Store y el paso del tiempo no ha visto solución para este problema. Hasta el momento, ni Sony, ni PlayStation, han informado sobre lo que sucede con el acceso a la tienda desde la consola portátil, única vía legal que tienen los jugadores para conseguir juegos.

Lamentablemente, algunos usuarios han tomado este problema como un aviso del próximo final del PS Vita, pues es un hecho que una vez que ya no cuente con soporte para la PS Store, se considerará como una consola que ha finalizado su ciclo.

Curiosamente, el PS Vita sigue viviendo gracias al mercado de segunda mano en países como Japón, en especial porque su librería de JRPG es considerada como una de las mejores para los fans del género.

