Naughty Dog lanza un nuevo trailer de The Last of Us: Part II

Por lo general, las campañas promocionales y los trailers suelen presentarse antes del lanzamiento de un videojuego y posterior a este evento se publica algún otro video con las calificaciones de la crítica o agradecimientos a los fans. Es raro que haya material importante meses después de un debut y más si no hay nada nuevo en el horizonte, sin embargo, Naughty Dog quiso dar un impulso a The Last of Us: Part II para esta temporada con un nuevo trailer.

Luego de la polémica que rodeó su lanzamiento, las aguas parecen haber vuelto a la calma para The Last of Us: Part II y en marco de la temporada de fiestas 2020, Nuaghty Dog sorprendió a los fans lanzando un nuevo trailer que en esta ocasión está protagonizado por Abby. Como sabrás si seguiste la previa del debut de The Last of Us: Part II, la presencia de Abby y su papel en el juego eran algo que los jugadores encontrarían al tener el título en sus manos, sin embargo, las filtraciones revelaron cosas antes de tiempo y la decisión de Naughty Dog fue sacada de proporción, generando aversión contra este personaje.

Pues bien, sin dar spoilers, aunque te advertimos que el nuevo trailer los tiene, es claro que además de promocionar su juego, Naughty Dog busca reivindicar a Abby, cuya historia y motivos son presentados a continuación:

The Last of Us: Part II está disponible en PS4 y es uno de los contendientes al GOTY 2020. En este enlace encontrarás toda la información relacionada, así como nuestra reseña escrita.

