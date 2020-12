Anuncian Halo: Point of Light, la nueva novela de la franquicia

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Una parte importante de la historia y el lore de Halo está fuera de los videojuegos, pues la franquicia ha tenido diversas novelas y adaptaciones que brindan una perspectiva un tanto diferente de la serie.

Si eres fan de los libros de la saga, te alegrará saber que una novela más viene en camino. 343 Industries anunció Halo: Point of Light, lo nuevo de la escritora Kelly Gay, quien es autora de Halo: Smoke and Shadow (2017) y Halo: Renegades (2019).

Así pues, Halo: Point of Light es una secuela directa de las primeras novelas de Gay. La historia del libro se enfocará en Rion Forge, capitana de la nave Ace of Spades. 343 Industries ya reveló la fecha de lanzamiento y el precio del nuevo libro de la franquicia.

Halo: Point of Light nos llevará a agosto de 2558, exactamente 1 mes antes de los eventos de Halo 5: Guardians. Rion Forge y varios de sus aliados harán lo posible para cumplir una importante misión mientras escapan de la Oficina Naval de Inteligencia, también conocida como ONI.

Los tripulantes del Ace of Spades se pondrán en peligro para investigar más acerca de un misterioso ser con un gran poder. En su aventura descubrirán que tienen nuevos enemigos que harán lo posible para aniquilarlos.

La novela se lanzará a principios del próximo año, pues estará disponible el 2 de marzo de 2021. Se ofrecerá a cambio de $17 USD. Su estreno está confirmado por ahora solo en inglés. Más abajo puedes ver la portada del libro.

“Con las tensiones en aumento y las fuerzas de la ONI acercándose, Rion y sus compañeros inician una misión muy personal (…) descubriendo secretos no contados e incluso amenazas más mortales que se han ocultado durante siglos”, dice la sinopsis de la novela.

