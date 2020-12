Rumor revela que habrá contenido de Halo en Fortnite, ¿deberías creerlo?

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Hoy fue un gran día para los fans de Fortnite, pues ya comenzó la Temporada 5 del Capítulo 2, que está basada en cazarrecompensas. Pues bien, la actualización 15.00 ha dado mucho material que analizar a los dataminers y al parecer han encontrado pistas que apuntan a que el Jefe Maestro y más contenido de Halo podría estar en camino a Fortnite.

Hoy temprano salió a la luz información que sugiere que es cuestión de tiempo para que Kratos, el icónico dios de la guerra en la franquicia de PlayStation God of War, llegue al Battle Royale. Esta nueva temporada tendrá asociaciones interesantes, como Boba Fett y el pequeño Yoda bebé y un rumor anticipa que también habría contenido de Halo preparado.

Por si te lo perdiste: el evento de cierre de la Temporada 4 del Capítulo 2 de Fortnite rompió niveles de jugadores simultáneos.

En Twitter comenzaron a circular varias imágenes que supuestamente se extrajeron de un hilo de 4Chan y muestran los diferentes accesorios que estarían disponibles como parte de la colaboración entre God of War y Halo.

En total son 4 imágenes y dejan ver que además de Kratos, llegarían al Battle Royale 3 accesorios inspirados en Halo: un pequeño Warthog (emote épico), un Pelican de la UNSC (ala delta épica) y el traje épico del Jefe Maestro. El usuario ItzBake compartió una imagen de estos 4 accesorios con la mejor calidad posible.

A diferencia del caso de Boba Fett, que ya está confirmado y se puede ver en los trailers del juego, y del caso de Kratos, que es casi seguro que la colaboración se lleve a cabo, el rumor de Halo se escucha un poco menos probable por varias razones.

Decimos esto porque, para empezar, no se filtró una imagen promocional como en el caso de Kratos que, aunque no es oficial todavía, hace pensar que es cuestión de tiempo para que se haga realidad.

Otro detalle que ha llamado la atención, tal como algunos usuarios señalan, es que el Lil’ Warthog sería un accesorio transversal, justo como la Motillo de Deadpool. Sin embargo, en la imagen filtrada no aparece el letrero “Transversal”, lo que ha hecho pensar que se trata de imágenes falsas.

Finalmente, ningún informante o dataminer reconocido de la escena de Fortnite, como Lucas7yoshi y ShiinaBR, no han compartido nada al respecto, lo que quiere decir que no han encontrado nada sobre esta rumorada colaboración en la actualización del juego y, por lo tanto, no han podido confirmarla, como apunta el dataminer SexyNutella_.

No obstante, es importante decir que, si bien las imágenes tienen una resolución muy baja, el trabajo hecho en los modelos es considerable como para pensar que se trata de algo falso. Aparte de que se puede ver el diseño de Kratos y el Jefe Maestro y se puede decir que el tratamiento es muy parecido. ¿Además, qué impediría a Xbox llevar al Jefe Maestro a Halo, cuando PlayStation hará lo propio con Kratos? Te invitamos a tomar esto como un rumor y evites emocionarte demasiado, nosotros te mantendremos informado.

