Epic cancela la Fortnite World Cup 2021 y otros torneos debido a la pandemia

Fortnite tiene una sólida escena competitiva que cada año ofrece atractivos premios a sus mejores jugadores. Epic Games decidió cancelar este año la Fortnite World Cup y otros eventos del Battle Royale debido a la pandemia, que ha sido un duro golpe para los esports en general.

Desafortunadamente, la situación no ha mejorado del todo y los eventos de principios de 2021 están en duda. Epic Games sabe que aún existe un alto riesgo para llevar a cabo torneos presenciales, así que reveló cuál será su estrategia de esports para el año que viene.

Como es evidente, la compañía no abandonará la escena competitiva de Fortnite, pero renunciará una vez más a las competencias presenciales, incluyendo a la Fortnite World Cup. Así pues, los torneos de 2021 se llevarán a cabo vía online.

Por medio de un comunicado, Epic Games informó que su prioridad es la salud y la seguridad tanto de los jugadores como de su personal. Por tal motivo, afirmó que no hará ningún evento presencial en 2021. Esto significa que la Fortnite World Cup 2021 fue cancelada.

La compañía analizará la situación y decidirá el mejor momento para regresar a las competencias presenciales. Mientras tanto, se enfocará únicamente en organizar torneos online como lo ha hecho durante los últimos meses.

Por ahora, se confirmó que la Fortnite Champion Series continuará todo el próximo año en una modalidad en tríos. Esto con la posibilidad de que algunas competencias se realicen con formatos de puntaje diferentes.

La serie competitiva de la Temporada 5 del Capítulo 2 iniciará hasta el 4 de febrero, pues Epic Games quiere que los jugadores se adapten a los cambios recientes del Battle Royale. Por otro lado, la compañía hará otros torneos de alto nivel, competencias semanales y copas con creadores de contenido.

