Fans creen que Fortnite recibirá a Samus y contenido de Metroid

La Temporada 5 del Capítulo 2 de Fortnite arrancó hace poco menos de 2 días y ya está dando mucho de qué hablar. Decimos esto en especial porque ya se revelaron algunas colaboraciones con propiedades muy importantes, específicamente con The Mandalorian y God of War, algo inédito. Definitivamente, esta temporada guarda más sorpresas como éstas y los fans creen que una está relacionada con Metroid.

Ayer te comentamos que había pistas que sugerían que Kratos llegaría al Battle Royale, algo que se confirmó hoy. Posteriormente, salió a la luz información extraoficial que indica que Microsoft hará lo propio y llevará al Jefe Maestro y contenido de Halo a Fortnite y las pistas se fortalecen en medio de la expectativa de los fans.

Por si te lo perdiste: usuarios de Xbox se sorprendieron al ver el logo de PlayStation y a Kratos en el menú de su consola.

Pues bien, ya que PlayStation y —aparentemente— Xbox harán sus colaboraciones, los jugadores piensan que Nintendo también se unirá a la fiesta con Samus, la cazarrecompensas espacial.

Antes de que pienses que esta idea parece casi imposible, te informamos que esta temporada tiene la temática de gladiadores y caza y el trailer reveló que el personaje de Fortntie Jonesy estuvo “reuniendo a los mejores cazadores de todas las realidades”, una descripción que le queda muy bien a Samus. Desafortunadamente, a diferencia de los casos de Halo y God of War, no se han encontrado pistas ni información en archivos dentro del juego que apunten a una posible colaboración con Nintendo.

The Zero Point has been unearthed and Agent Jones needs the help from the greatest Hunters there are. Get the Season 5 Fortnite Battle Pass today! https://t.co/yNqrVqn4ET pic.twitter.com/NTgmzy7gQa

Sabemos que esta idea podría ser fascinante: tener un videojuego en el que estén presentes íconos de cada compañía importante de la industria, Nintendo, Xbox y PlayStation. Sin embargo, te recordamos que ceder la propiedad para esta asociación sería algo muy inusual, ya que Nintendo protege con mucho recelo sus propiedades.

Asimismo, esto significaría que el personaje esté disponible en, por lo menos el Nintendo Switch, aparte de que una vez comprado, los jugadores tendrán acceso a él prácticamente para siempre.

A pesar de estas limitaciones, los usuarios han dado rienda suelta a su imaginación e imaginan las diversas maneras en las que podría darse la colaboración. Incluso hay predicciones alocadas de algunos usuarios, que hablan sobre la posibilidad de que en The Game Awards 2020 se anuncie el arribo de Samus a Fortnite y no sólo eso, sino que Jonesy se anunciaría para Super Smash Bros. Ultimate. Tal vez suene algo descabellada esta idea, en especial si consideramos lo conservador que Nintendo es con sus propiedades, pero te recordamos que en la industria de los videojuegos se han visto cosas más extrañas.

Te mantendremos informado.

Game Theory: This Fortnite season is based on Reality Crossovers + Bounty Hunting... Kratos has already been leaked for Playstation.



Next week Jonesey Fortnite will be revealed for Smash Bros. and Samus will come to Fortnite as a Bounty Hunter.