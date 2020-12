Retiran el Dragon Quest 11 original de Steam y los fans están molestos

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Los usuarios de PlayStation 4, Xbox One y PC por fin pueden disfrutar Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition, lanzamiento que incluye todo el contenido de la versión original más atractivos añadidos, como la posibilidad de jugar con gráficos 2D.

Square Enix no se salvó de la polémica con este estreno, pues algunos jugadores de PC están molestos con la compañía. ¿La razón? Ya no es posible adquirir la versión original del juego desde Steam, pues fue sustituida por la edición definitiva.

Una parte de la comunidad exige la posibilidad de comprar la versión original del JRPG a pesar de tener menos contenido. El enojo de los fans no solo se debe a esto, pues hay otras razones de peso que han generado críticas a la compañía.

Jugadores de Steam critican el estreno de Dragon Quest 11 S

Como te comentamos, los jugadores están molestos pues ya no pueden comprar el Dragon Quest 11 original en Steam. Por otro lado, algunos fans afirman que es injusto que tengan el título en sus cuentas pero que tengan que volver a pagar para disfrutar las mejoras de la edición definitiva.

Por si no lo recuerdas, Square Enix no dio ninguna opción para conseguir los añadidos de Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition a lo jugadores que adquirieron el RPG en 2018. La compañía explicó por qué tomó esta decisión, pero al parecer no todos quedaron contentos.

Los jugadores argumentan que Square Enix les debería dar al menos un descuento para la nueva versión si se tiene el juego original, cosa que no sucede. Otra razón del enojo de la comunidad es que Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition es un port del juego para Switch. Esto significa que no hay un progreso a nivel gráfico respecto al JRPG original, lo que molesta a varios jugadores de PC.

"No hay un método de actualización disponible para los propietarios actuales de esta versión que quieren la nueva edición definitiva y ahora esta versión ha sido eliminada. La gente que prefiere la versión original con mejores gráficos (pero con menos contenido) ya no puede ni siquiera comprarla", comentó uno de los jugadores molestos en Steam.

Square Enix no ha comentado por ahora nada sobre esta situación, pero parece poco probable que la compañía ofrezca una alternativa para actualizar el JRPG a su nueva versión.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition ya está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. En este enlace encontrarás más noticias sobre el título.

