¡Confirmado! Dragon Quest XI S será un port de la versión de Switch

Una de las sorpresas de Xbox Games Showcase fue el anuncio de la llegada de Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition a Xbox One y Xbox Series X, aunque al mismo tiempo se confirmó que también debutará en PS4 y PC. Pues bien, al tratarse de la edición definitiva, la atención de los fans se colocó en aquella que está disponible en Nintendo Switch y la relación que podría guardar con este nuevo lanzamiento, algo que ya tiene respuesta.

Luego de que se confirmara que Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition dejará de ser una exclusiva de Switch, el sitio oficial del juego subió un apartado de preguntas y respuestas para aclarar detalles al respecto. De inicio, se confirmó que aunque tengas Dragon Quest XI en PS4 o PC, tendrás que pagar de nuevo por esta entrega, por lo que no habrá actualización gratuita.

En ese sentido, el sitio refiere que esta decisión obedece a todo el contenido adicional que compone la versión para Switch, donde existen líneas de historia adicionales, el cambio de modos de 3D a 2D, entre otros. En esa misma descripción, se confirma que Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition en sus versiones para Xbox One, Xbox Series X, PS4 y PC será un port directo de la versión de Switch, lo que significa que en términos visuales no puedes esperar un avance respecto a lo ya visto.

¿Esto es algo malo? Pese a que en algunas de sus respuestas el sitio no es claro y solo se limita a mencionar que la diferencia de las especificaciones de cada hardware tendrán que ver respecto al apartado visual, también señala que Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition es capaz de alcanzar el despliegue gráfico que tuvo en PS4, así que ese podría ser considerado el estándar para lo que viene.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition debutará en Xbox One, Xbox Series X, Xbox Game Pass, PS4 y PC (Windows 10, Steam) el próximo 4 de diciembre.

