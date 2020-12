¿Druckmann seguirá siendo guionista en Naughty Dog? El directivo despeja dudas

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

No cabe duda de que en los últimos años Neil Druckmann se ha convertido en un elemento muy importante de Naughty Dog, en especial luego del éxito de The Last of Us y los múltiples proyectos que se derivaron del juego original. Gracias al desempeño del directivo, recientemente se anunció que dejaría su puesto como vicepresidente del estudio para ascender al de copresidente y marcar el rumbo del estudio junto con Evan Wells. Ante este cambio organizacional, había incertidumbre sobre si Druckmann dejaría de trabajar como guionista, por lo que el creativo despejó dudas poco tiempo después.

A través de Twitter, el nuevo copresidente de Naughty Dog, Neil Druckmann aprovechó para hablar con los fans sobre las nuevas tareas de las que se encargará en su nuevo puesto. Muchos tenían la duda sobre si el directivo dejaría de participar directamente en el trabajo creativo de los juegos próximos del estudio y las buenas noticias son que no será así, ya que seguirá al cargo de la dirección y los guiones de los proyectos venideros.

Por si te lo perdiste: el compositor argentino Gustavo Santaolalla insinuó que seguirá trabajando con Naughty Dog.

Neil Druckmann ayudará a forjar a una generación nueva de creativos

Lo más interesante es que revela que en su nuevo puesto también se encargará de enseñar sus conocimientos a la siguiente generación de creativos que ya se está desarrollando dentro del estudio. Así pues, aunque el desarrollador tendrá otras actividades más más corporativas, seguirá participando activamente en el desarrollo de los juegos, por lo que podremos esperar que los siguientes proyectos del estudio estén a cargo de Druckmann.

Oh... and I’ll still be directing and writing while helping to mentor the next wave of creators. ♥️ — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) December 5, 2020

¿Qué opinas del ascenso de Druckmann? ¿Eres fan del trabajo creativo de este desarrollador? Cuéntanos en los comentarios.

Naughty Dog aún no ha hablado sobre su nuevo proyecto, pero es importante decir que está pendiente el multijugador de The Last of Us: Part II. La desarrolladora decidió lanzarlo aparte, pero no ofreció más detalles al respecto. Sin embargo, Druckmann insinuó que sigue en desarrollo y mencionó que “valdrá la pena” la espera. Puedes encontrar más noticias relacionadas con Neil Druckmann si visitas esta página.

