Call of Duty registró el mejor año de su historia en 2020

Las franquicias anuales suelen ser unas de las más importantes en el mundo de los videojuegos. Dentro de esta selección, se puede decir que una de las más exitosas es la franquicia de Activision Call of Duty. Esta franquicia ha demostrado una vez más lo popular que es dentro del catálogo de IP, pues arrojó excelentes resultados el año pasado y sus títulos fueron los más destacados para Activision Blizzard.

Activision Blizzard publicó el reporte financiero del último trimestre, así como el de todo el año y en él destaca el gran desempeño de sus juegos. De acuerdo con información de GamesIndustry.biz, los ingresos netos de la compañía ascendieron hasta los $8.42 MMDD (un aumento de 44% respecto al año anterior) y las ganancias netas fueron de $2.2 MMDD (46% más que el año previo).

“Ya estamos viendo el impacto de nuestras iniciativas de Call of Duty, World of Warcraft y Candy Crush y esperamos generar nuevamente resultados sólidos en 2021”, comentó Activision Blizzard.

Call of Duty potenció los ingresos de Activision Blizzard

La serie bélica de Activision tuvo en promedio alrededor de 100 millones de usuarios por mes durante 2020 y los ingresos netos que generó fueron más del doble en comparación con el año previo. Para ponerlo en comparación, te comentamos que, en conjunto, Activision Blizzard registró 397 millones de usuarios activos por mes en 2020.

Esto no debería tomar por sorpresa, pues año con año, la más reciente iteración de la franquicia se convierte en el juego más vendido. A esto le tenemos que sumar que en 2020 se desató la pandemia, que trajo muchos efectos negativos en el mundo, pero que arrojó muy buenos resultados para la industria de los videojuegos.

Por si te lo perdiste: Activision confirmó que ya trabaja en un nuevo Call of Duty y que llegará en 2021.

Dicho lo anterior, el confinamiento permitió que muchas personas pasarán más tiempo con Call of Duty: Modern Warfare (2019), que debutó poco antes de la pandemia o Call of Duty: Warzone, la propuesta battle royale gratuita de la serie, que llegó justo cuando las medidas de contingencia sanitaria entraban en vigor. La pandemia no impidió que Activision lanzara un nuevo juego de la franquicia en 2020, Call of Duty: Black Ops Cold War.

Aunado a esto, debemos recordar que también está disponible Call of Duty: Mobile, que llevó el juego a móviles y que hasta el momento ya tiene más de 300 millones de descargas y se espera que la cifra aumente más, tras el debut que acaba de tener en China y que ya fue descargado decenas de millones, según indicó el jefe de operaciones de Activision, Daniel Alegre (vía VentureBeat). De acuerdo con la información, mencionó que la franquicia ha generado $27 MMDD en ganancias desde su debut en 2003, una cifra increíble, desde luego.

Y tú, ¿ayudaste a que 2020 fuera el mejor año para Call of Duty? ¿Qué juego de la serie fue el que más jugaste? Cuéntanos en los comentarios.

Precisamente gracias al éxito que ha conseguido Call of Duty, Activision ya planea extender su modelo hacia otras franquicias. Dada la gran popularidad de los títulos de esta serie, en ocasiones pueden encontrarse tramposos en el multijugador en línea y con el fin de brindar una experiencia de juego justa Activision ya trabaja en eliminarlos.

La entrega más reciente de la serie bélica de Activision es Call of Duty: Black Ops Cold War. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

