343i afirma que habrá un nuevo lugar y forma de jugar Halo: MCC

Halo: The Master Chief Collection recibió hace poco nuevo contenido para inaugurar su Temporada 5. 343 Industries no planea abandonar la colección a corto plazo, así que ya prepara más sorpresas para los jugadores.

La compañía informó que a finales de este mes o a principios de marzo regresarán las pruebas públicas del título. El objetivo es que los jugadores conozcan el nuevo contenido que llegará posteriormente a la colección.

Se reveló una lista con las múltiples mejoras y las novedades que se prepara para el título. Un punto en particular llamó la atención de la comunidad, pues 343 Industries afirmó que la prueba puede incluir un nuevo lugar y forma de jugar Halo: The Master Chief Collection.

343i prepara todas estas novedades para Halo: MCC

El estudio afirmó que los planes de la siguiente prueba y su contenido podría cambiar. Esto ya que todavía tienen mucho trabajo por delante para decidir la escala que tendrá la prueba y vigilar los avances qué consiguen en las próximas semanas.

343 Industries reveló que permitirá a los jugadores probar el soporte para ajustar el campo de visión en la familia de consolas Xbox One. Asimismo, trabajan para optimizar la función en Xbox Series X y Xbox Series S, de tal forma que no se bloqueé cuando se juega a 120 fps.

Asimismo, se habilitarán formas adicionales para personalizar los controles, más combinaciones de teclas, compatibilidad con mouse y teclado para consolas y más novedades. 343 Industries también menciona en la lista “un nuevo lugar y forma de jugar” la colección, pero no aclara a qué se refiere.

Como imaginas, el último punto ha generado intriga en la comunidad y varias teorías. Algunos jugadores creen que la colección tendrá un lanzamiento en la Epic Games Store para PC. Otra parte de la comunidad piensa que 343i se refiere a una función de navegador para partidas personalizados.

Incluso algunos fans creen que la colección llegará a otros sistemas. Hay quienes, por alguna razón, tienen esperanzas de ver el juego en Switch, mientras que otros se lo toman con humor y afirman que llegará a la consola de KFC.

We've got the latest edition of the MCC Dev & Fighting Update ready to go! Today, we've got intel on:

➡️ Because You Begged update

➡️ Black History Month Nameplate

➡️ H3 HCS events

➡️ Quitting, and you: A PSA

➡️ Info on upcoming flights



🛫 https://t.co/EnMoUZINGQ pic.twitter.com/uokZZ2WTyu — Halo (@Halo) February 6, 2021

Wowza, MCC flighting is shaping up to be hella cool - even if only some of these things make it in!



And "a new place and way to play"? I'm calling the @kfcgaming Console 👀https://t.co/GWCo6KZ388 pic.twitter.com/ZHsyGc2134 — Kenny ∞ (@stickerboy) February 6, 2021

>New place and way to play



oh my friggin god



please be Halo on switch idc if I dont have one please https://t.co/a2TgsHo3c3 — ThatAxlGuy (@PoyoInTheShell) February 6, 2021

Como te comentamos, 343 Industries no reveló a que se refiere con una nueva forma y lugar para disfrutar el título. Sin embargo, te recomendamos que mantengas tus expectativas bajas. Deberemos ser pacientes para saber más al respecto.

Halo: The Master Chief Collection está disponible para Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC. En este enlace encontrarás todas las noticias relacionadas con la franquicia.

