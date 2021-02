Fortnite: Ninja está harto y dejará el Battle Royale por esta razón

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

La popularidad de Tyler 'Ninja' Blevins creció de manera impresionante en parte gracias a sus streams de Fortnite: Battle Royale. Sin embargo, el creador de contenido se cansó del título e incluso afirmó que era aburrido.

Posteriormente, Ninja abandonó el juego y explicó que no estaba contento con la manera en que Epic hacia ajustes, sobre todo relacionados con la mira asistida, elemento que causó bastante controversia en meses pasados.

A pesar de todo esto, el streamer regresó al Battle Royale y, en ocasiones, disfruta algunas partidas en sus streams. Parece que esto está a punto de acabarse, pues Ninja enfureció recientemente y crítico a una parte de la comunidad del juego. Asimismo, afirmó que nunca volverá a jugar Fortnite en una transmisión.

Ninja está cansado del stream sniping en Fortnite: Battle Royale

Durante uno de sus más recientes streams de Fortnite, Ninja fue víctima de stream sniping, una molesta práctica que arruina la experiencia del Battle Royale. Por si no lo sabes, consiste en que jugadores entran a las partidas en vivo de streamers y aprovechan que saben su ubicación para buscarlos y aniquilarlos de manera sencilla.

Esto enfureció a Ninja, pues sabe que los jugadores que practican el stream sniping únicamente lo hace para molestar o para presumir en un video que acabaron con un popular streamer en el Battle Royale.

Ninja se molestó y afirmó que así el título no es divertido y que los jugadores que hacen stream sniping solo están dañando el Battle Royale. “Son los mismos niños, hermano. Sal de mi juego. Aléjate de mí. No estás demostrando nada entrando en un maldito juego y corriendo hacia alguien”, comentó el streamer.

"Este juego es tan estúpido, hermano. Como la comunidad, estos niños pequeños, es tan tonto. Realmente lo es. No es divertido. Simplemente no lo es. Y la cuestión es que estos malditos perdedores que persiguen a streamers no tienen ni idea. Todo lo que están haciendo es dañar el juego porque voy a jugarlo. No voy a transmitirlo", señaló Ninja.

El streamer realmente se molestó, pues atacó directamente a la comunidad del título. Ninja aseguró que a pesar de que ya no juega tan seguido el Battle Royale, tiene más habilidad que el resto de los jugadores.

"Pero bien por ti, hombre. Consigue tu maldito clip [y] envíalo a tus amigos. Mataste a Ninja. No he jugado el título en una eternidad. Ya no lo juego. Vuelvo y todavía casi los mato a todos ustedes, idiotas. Ustedes juegan este título 12 horas al día... y todavía casi los derribo con 0 práctica”, concluyó el streamer.

Ninja arremetió contra el jugador que le hizo stream sniping ya que al parecer lo molestó durante al menos 4 partidas, lo que acabó con la paciencia del creador de contenido. Abajo puedes ver un video cortesía de thatdenverguy con las declaraciones de Ninja:

Fortnite está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC y móviles. Busca más información relacionada con el Battle Royale en esta página.

