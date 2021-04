Tras reporte de criticadas decisiones creativas en Sony, fans extrañan a Shawn Layden

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Hoy PlayStation dio mucho de qué hablar indirectamente por medio de un reporte extraoficial que hizo a muchos cuestionar las decisiones creativas recientes que parecen relegar el antiguo lado creativo por el cual se reconocía a la compañía y que los fans comienzan a extrañar.

Hace algunas horas te informamos que salió a la luz un reporte del reconocido periodista Jason Schreier en el que revela que Sony estaría trabajando en un remake de The Last of Us, un título que debutó en 2013.

Desde luego, esto generó opiniones divididas en la comunidad fan de PlayStation. Decimos esto no sólo porque muchos (la mayoría) cree que un remake de The Last of Us es innecesario, sino también porque con las recientes decisiones Sony está haciendo pensar que está dando la espalda a su lado creativo que ayudó a darle identidad a la compañía en sus inicios con PlayStation en favor de las producciones más redituables.

Recordemos que este reporte aparece pocas semanas después de que Sony anunciara que “reestructuraría” SIE Japan Studio. Lo que para muchos más bien significó el fin del estudio, en especial por el éxodo de creativos importantes.

Entérate: Checa el mejor contenido de gaming que te trae Solar Power.

Sony se enaltecía por apostar fuertemente por la creatividad

En medio de esta controversia, muchos seguidores de la marca extrañan tanto al Sony de antes que usaron sus redes sociales para recordar como la compañía antes tomaba riesgos por la creatividad.

Precisamente esto hizo recordar al antiguo presidente de Sony Worldwide Studios, Shawn Layden, que dejó su puesto en 2019 y fue ocupado por Jim Ryan.

¿Por qué los fans trajeron a la mente a Layden? Porque apareció un video del E3 2013 en el que el directivo dio un breve pero poderoso discurso en el que habla del juego exclusivo poco conocido Vib-Ribbon, que quizá no sea recordado por las copias vendidas, sino por la libertad creativa que se tomó para ofrecer una propuesta innovadora, algo que caracterizaba a Sony, de acuerdo con Layden.

“Hace rato escuché a alguien reconocer a uno de los juegos más icónicos de nuestro tiempo Vib-Ribbon (…) uno de mis [juegos] favoritos que verdaderamente encarna el espíritu de PlayStation. No era un éxito multimillonario, pero ese no era el punto. Vib-Ribbon no tenía miedo de ir contra corriente. Era genial en su ambición y ofreció una experiencia completamente nueva. Es un increíble tiempo de ser parte de la familia PlayStation y espero hacer crecer la comunidad del videojuego por medio de experiencias innovadoras que inspiren y deleiten; después de todo, se trata de los juegos no?”, se le escucha decir a Layden en la conferencia.

Por si te lo perdiste: Sony no habría dado luz verde a la secuela de Days Gone.

Los fans de PlayStation tienen un buen recuerdo de Layden

Lo que llama la atención también es que, tal como reporta Push Square, el directivo al parecer ha estado al pendiente de esta situación a pesar de ya no ser parte de Sony y no sólo eso, sino que incluso ha dado me gusta o reaccionado a muchos comentarios que ha visto con respecto al tema.

Con esto, los fans han identificado mejores tiempos durante la estancia de Layden, mientras que consideran que la era de Jim Ryan no es tan positiva, no sólo por este acontecimiento, sino por el sentimiento que ha proyectado desde hace meses, como con la americanización de la marca PlayStation (que ha negado) y la más reciente reestructuración de SIE Japan Studio, una de las desarrolladoras de Sony que se tomaba más libertades y hacía juegos menos convencionales.

Sin embargo, es importante decir también que los cambios en PlayStation no fueron un golpe de timón, pues recordemos que poco tiempo antes de la salida de Layden de Sony alcanzó a hacer referencia a que la compañía se enfocaría en hacer menos juegos, pero más grandes, como indica Push Square.

Por otro lado, es importante decir que PlayStation sigue apoyando propuestas innovadoras, como Dreams, de Media Molécule.

¿Qué opinas de la reacción de los fans ante las decisiones recientes de PlayStation? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Sony Interactive Entertainment si visitas esta página.

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente