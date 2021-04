¿God of War y Uncharted en móviles? Parece que ocurrirá en el futuro

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

PlayStation ha cambiado con el paso de los años, pero siempre se ha caracterizado por ofrecer atractivas exclusivas en consolas. Sony modifica poco a poco su estrategia y es cuestión de tiempo para que se abra todavía más al mercado de PC.

La compañía también ha incursionado en dispositivos móviles con aplicaciones y algunos juegos que han pasado bajo el radar de los jugadores por su propuesta. Sin embargo, todo indica que Sony planea dar un nuevo e importante paso en móviles.

Esto te lo decimos ya que una vacante laboral confirma los planes de Sony para llevar algunas de las franquicias más importantes de PlayStation a smartphones y tabletas. La empresa busca personal para una nueva unidad comercial de PlayStation Studios.

Franquicias más populares de PlayStation llegarán a móviles

Sony Interactive Entertainment publicó recientemente una vacante donde busca a una persona que se haga cargo de una unidad de PlayStation Studios enfocada a desarrollos móviles. La compañía explica que PlayStation tiene algunas de las franquicias más importantes y destacas de la industria, por lo que ahora busca llevarlas a móviles.

El elegido será jefe de juegos móviles en PlayStation Studios y su misión será desarrollar la estrategia de títulos para dichas plataformas, así como “sentar las bases para futuras oportunidades de crecimiento".

El encargado de esta unidad comercial se hará cargo de la expansión del desarrollo de juegos y de la adaptación de las franquicias más populares de PlayStation a móviles. También tendrá que crear y liderar un equipo con experiencia en dispositivos móviles.

Tomando lo anterior en cuenta, parece que series como Uncharted, The Last of Us, God of War e incluso Gran Turismo podrían llegar a móviles. La compañía no compartió detalles de los posibles proyectos que hará con este equipo.

Es importante destacar que PlayStation Mobile, división ya existente, se ha encargado de distribuir varios títulos exclusivos de PlayStation 4 a PC. Así pues, se espera que la nueva unidad también se involucre en desarrollos para consolas y PC.

Si bien el mercado de móviles es un paso lógico para el crecimiento de PlayStation, la noticia no llegó probablemente en el mejor momento. La comunidad no está tan contenta con las decisiones creativas de Sony tras un reporte sobre un posible remake de The Last of Us y todo lo ocurrido con SIE Japan Studios.

