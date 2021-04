¿Es posible el regreso de Age of Mythology? Esto dijo World's Edge

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Los fans de Age of Empires tendrán un gran año, pues Relic Entertainment y World's Edge preparan novedades para Age of Empires II: Definitive Edition y Age of Empires III: Definitive Edition. Además, Age of Empires IV por fin tiene ventana de lanzamiento y estará disponible a finales de 2021.

Debido a todas estas novedades y lanzamientos, los jugadores se pregunta si Age of Mythology podría tener un regreso próximamente. La serie no ha tenido novedades desde hace años, pero el género recobra poco a poco su presencia y popularidad.

Gracias a un reporte reciente, sabemos que no todo está perdido para Age of Mythology, pues sigue siendo importante para World's Edge. Adam Isgreen, director creativo del estudio, habló sobre el furuto del RTS mitológico.

World's Edge no descarta del todo el regreso de Age of Mythology

Isgreen confirmó que World's Edge no se ha olvidado de Age of Mythology, pues la franquicia recurrentemente esta ahí todo el tiempo para los miembros del estudio.

El creativo fue cuestionado sobre si en algún momento Age of Mythology recibirá el tratamiento de Age of Empires y tendrá ediciones definitivas. Si bien Isgreen no confirmó versiones mejoradas, una nueva expansión o una secuela, sí dio una respuesta que sin duda emocionará a más de un fan.

"Estén atentos. No lo hemos olvidado. Me encanta Age of Mythology. Me encanta la mitología en general. Nos encanta la franquicia. No pretendemos que no está ahí o algo así. Lo sabemos", aseguró Isgreen.

Por otro lado, Michael Mann, productor ejecutivo, recalcó que conocen lo importante que es la franquicia para los fans, por lo que continuamente escuchan sus peticiones sobre su regreso. "Absolutamente lo sabemos. Estamos escuchando. Estamos escuchando al 100 % esa solicitud", concluyó el creativo.

Vale la pena recordar que, desde 2019, World's Edge tiene ideas para un posible regreso de Age of Mythology con un reboot; sin embargo, por ahora nada se ha concretado.

La franquicia Age of Mythology está disponible para PC. Busca en este enlace más noticias sobre la serie de estrategia.

