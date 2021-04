NEO: The World Ends with You tendrá una genial edición de colección

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Square Enix cerró de gran manera la semana al compartir un nuevo avance de NEO: The World Ends with You, así como su fecha de lanzamiento. Si eres fan de esta serie de Square Enix, entonces te interesará saber que habrá una genial edición de colección.

La compañía japonesa anunció que junto con la edición básica del juego debutará también una edición limitada que incluirá además del juego para PlayStation 4 o Nintendo Switch, 1 CD con la minibanda sonora (15 canciones del juego), 1 set de pines, 1 peluche de Mr. Mew, 1 bolso alusivo al juego, 1 libro de arte de 80 páginas y artículos dentro del juego.

Esta edición limitada de NEO: The World Ends with You está disponible para preordenarse a través de la tienda oficial de Square Enix en Japón a cambio de ¥21,000 JPY (alrededor de $191 USD), pero debes saber que no hace envíos a Occidente.

Entérate: Checa el mejor contenido de gaming que te trae Solar Power.

Edición especial de NEO: The World Ends with You exclusiva de Japón

Podrás conseguir algunos coleccionables en Occidente

Como seguramente sabrás, hay una tienda de Square Enix para Europa y América; no obstante, esta edición no se distribuirá en Occidente. Pero no te desanimes, ya que la compañía preparó un paquete para esta región que incluye el peluche de Mr. Mew, el set de pines y el bolso temático.

El NEO: The World Ends with You Special Merchandise Set ya puede reordenarse a cambio de $89.99 USD en la tienda oficial de Square Enix de Norte América (hace envíos a México y otras regiones de Latinoamérica).

Las malas noticias, como ves, son que este paquete no incluye el juego, el libro de arte ni la banda sonora; los compradores tampoco recibirán el contenido descargable para el juego. El otro punto negativo es que el paquete para Occidente estará disponible varias semanas después del estreno de NEO: The World Ends with You, pues se espera que el artículo comience a enviarse en agosto.

Por si te lo perdiste: el anime de The World Ends with You ya se estrenó.

Paquete de NEO: The World Ends with You disponible para Occidente

¿Cómo recibes esta noticia? ¿Comprarás el paquete con coleccionables de The World Ends with You? Cuéntanos en los comentarios.

NEO: The World Ends with You debutará el próximo 27 de julio en PlayStation 4, Nintendo Switch y PC (vía Epic Games Store). Puedes encontrar más noticias relacionadas con esta serie si visitas esta página.

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2