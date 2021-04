Estudio de PUBG podría hacer un shooter sci-fi de mundo abierto

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Es un hecho que el universo de PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS se expandirá con la llegada de varios títulos nuevos, como PUBG: NEW STATE e incluso con The Callisto Protocol.

Desde hace tiempo hay reportes sobre la existencia de otro juego ambientado en el universo del Battle Royale. Sin embargo, PUBG Studio y Krafton no han revelado nada al respecto. A pesar de esto, reportes recientes dan pistas de este hipotético proyecto.

Ya llegaron las playeras oficiales de LEVEL UP - CONSIGUE LA TUYA AQUÍ

El informante PlayerIGN (vía PCGamesN) publicó un breve video donde comparte sus descubrimientos sobre un proyecto denominado Vertical. Según la información, es un shooter de mundo abierto en manos de PUBG Studio.

Por ahora no está del todo claro de qué se trata, pero diversas vacantes laborales indican que el proyecto tendrá una ambientación de ciencia ficción. Asimismo, todo apunta a que el juego se enfocará en la acción.

PlayerIGN también señaló que el proyecto se hará en Unreal Engine 4 y que existirán mechas, cyborgs, monstruos y otros elementos futuristas. El filtrador tiene la teoría de que dicho juego será la secuela como tal de PUBG, pero por ahora no hay nada confirmado.

Todo apunta a que esta información no está relacionada con The Callisto Protocol, ya que PlayerIGN señala que las vacantes son para Corea y no para California. También se descartó que se trate de Prologue, el nuevo juego del creador de PUBG.

PUBG Studio is working on a new game-- Project: Vertical



Which has elements of:

• "open world, shooting, and action games in the sci-fi genre" with "puzzle game-related content."



• cyborgs, robots, guns, mechas/EXO-suits, vehicles, monsters, tribes, villages, and cities.