¡Prepara tu cartera! Nintendo lanzará un nuevo Switch Lite en mayo

Switch Lite ha tenido un buen recibimiento en el mercado gracias a su propuesta totalmente portátil. Desde su lanzamiento, Nintendo ofreció a los jugadores varias opciones de colores, pues la consola debutó en amarillo, turquesa y gris.

Algunos meses después, la compañía anunció el Nintendo Switch Lite Coral, un nuevo color que llegó a América a principios de 2020. Si entre tus planes está adquirir la consola de Nintendo, debes saber que un nuevo color ya viene en camino.

Por medio de sus redes sociales, Nintendo presentó un modelo más de la familia Nintendo Switch Lite. Se trata de una consola azul que estará disponible a finales del próximo mes.

Nintendo reveló que el Switch Lite azul llegará a las tiendas a partir del próximo 21 de mayo. Al igual que las otras variantes, la nueva consola se ofrecerá a cambio de $199.99 USD. Como puedes ver más abajo, la única novedad del sistema es el color, pues se ofrecerá sin juegos.

Nintendo preparó esta consola para acompañar el lanzamiento de Miitopia, título original de Nintendo 3DS que regresará con algunas novedades. Dicho juego llegará el mismo día que el Switch Lite azul; sin embargo, no vendrá incluido en el sistema.

Nintendo invitó a los jugadores a darle una oportunidad al juego y a disfrutarlo en la nueva variante del sistema portátil. ¿Quieres ver cómo luce la consola? Abajo puedes ver las imágenes que compartió la compañía.

