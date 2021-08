Age of Empires llegará a iOS y Android de la mano del estudio de Call of Duty Mobile

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Age of Empires es una de las sagas RTS más importantes de la industria pero, ¿imaginas poder jugarla en tu celular? Pronto ya no tendrás que hacerlo, puesto que se hará realidad gracias a que el estudio de Call of Duty Mobile y Pokémon UNITE está trabajando en adaptar Age of Empires a iOS y Android.

De acuerdo con información de Daniel Ahmad, analista que trabaja para Niko Partners, TiMi Studios está trabajando en una versión de Age of Empires para celulares. Su nombre es Return to Empire y es un proyecto programado para debutar inicialmente en China. Por el momento no tiene fecha de lanzamiento y se desconoce si llegará a Occidente.

Ten en cuenta que Return to Empire será un producto oficial de Age of Empires pese a que su nombre es un poco diferente. De hecho, World’s Edge y Xbox Game Studios están trabajando con Tencent y TiMi Studio en su desarrollo.

Por si te lo perdiste: Age of Empires IV: trailers presumen combates navales y una nueva civilización

Tencent's TiMi Studios Group has confirmed it is working with Xbox Game Studios and subsidiary World's Edge to adapt the Age of Empires IP for smartphones.



The game is being developed by TiMi Studios under the title 'Return to Empire' and is set to launch in China. pic.twitter.com/xGNjQZjeKE — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 12, 2021

Xbox Game Studios y Tencent tienen una alianza

Recordemos que en mayo de 2021, Xbox Game Studios y Tencent hicieron pública una alianza con la que desarrollarán juegos para móviles en conjunto. Gracias a ellas, franquicias de Xbox Game Studios llegarán a celulares para intentar conquistar el mercado asiático. Return to Empire es el primer fruto de dicha colaboración y se desconoce con qué otras series de Microsoft va a trabajar.

“TiMi Studio Group llevará a cabo cooperación y comunicación multidimensional y profunda con Xbox Game Studios para juntos crear excelente contenido de juego y llevar nuevas experiencias de juego a los jugadores”, señalaba el comunicado donde se anunció la alianza.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Crees que Age of Empires se adaptará bien al mercado de móviles? Cuéntanos en los comentarios.

En caso de que no te interese un Age of Empires para celulares, debes saber que la franquicia tiene más cosas en puerta. Lo decimos puesto que Age of Empires IV está en desarrollo y debutará en cuestión de meses. Sin duda, se trata de un buen momento para ser fan de la legendaria franquicia RTS de Ensemble Studios.

¿Buscas más noticias relacionadas con Age of Empires? Las encontrarás aquí.

Video relacionado: Age of Empires IV - Tráiler "The Hundred Years War"