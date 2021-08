¿Abandoned? Fans creen que Kojima hará un anuncio por esta alocada teoría

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Debido a varios mensajes de BLUE BOX Game Studio, muchos jugadores creen que Abandoned está vinculado a Silent Hill y a un proyecto de Hideo Kojima. Algunos de sus fans piensan que el creativo se está preparando para un gran anuncio; sin embargo, indicios sugieren que el desarrollador no tiene nada que ver con el misterioso juego.

A pesar de la decepcionante revelación de ayer, hay algunos jugadores que todavía creen que Kojima es la mente detrás de Abandoned y su accidentada campaña de promoción. ¿La razón? Una alocada teoría que está relacionada con diversas publicaciones que el creativo ha hecho en redes sociales.

Los jugadores han puesto especial atención a las publicaciones de Kojima en Twitter, pues piensan que el desarrollador esconde en ellas pistas de su próximo proyecto, que supuestamente es Abandoned. Pues bien, sus seguidores llegaron a la conclusión de que Kojima está haciendo una cuenta regresiva secreta para hacer un anuncio.

Todo empezó el 9 de agosto, día en que Kojima compartió una imagen donde muestra la música que estaba disfrutando. Los fans notaron que su reproductor de música muestra la hora 9:54 AM. Algunos días después, el creativo hizo otra publicación similar, pero su reproductor ahora mostraba las 8:54 AM.

A partir de este momento, sus seguidores empezaron a pensar en una cuenta regresiva. Sin embargo, poco después Kojima publicó otra foto cuando su reproductor mostraba las 6:54 AM, lo que rompió una supuesta cuenta hacia atrás.

Sus fans creen que el creativo continuará con este tipo de publicaciones en los próximos días y que, en algún momento, Kojima hará un anuncio que podría estar vinculado a Abandoned o a otro proyecto de su estudio. Abajo te dejo las imágenes que compartió el desarrollador:

Hay otra razón por la que los jugadores creen que Kojima está vinculado a Abandoned. En una publicación del 9 de agosto, el creativo habla sobre un trailer que hizo y que describe como el “el trailer más corto jamás hecho”.

Para muchos, esto encaja con las características del primer teaser trailer de Abandoned, que dura únicamente unos pocos segundos.

“4K y 60 fps, me gustaría que lo vieran en una pantalla grande y panorámica, pero seguro que muchos lo verán en sus móviles, así que lo hice bastante corto esta vez. De hecho, quizás sea el trailer más corto jamás creado", señaló Kojima.

La realidad es que dicha publicación está vinculada a un trailer de la nueva edición de Death Stranding, por lo que no necesariamente es una pista sobre el próximo juego del creativo. Dicho todo esto, Abandoned es todavía un misterio y no se sabe si realmente está relacionado con Kojima.

4K 60fps I'd like you to take the time to watch it on a big wide screen, but I know a lot of people watch it on their phones, so I kept it pretty short this time. It may be the shortest trailer ever made. https://t.co/8n3Saw5BLu