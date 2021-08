¿Twisted Metal volverá? Insider lo sugirió y David Jaffe dio su opinión

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Según diversos reportes, Sony y PlayStation Productions preparan una serie de Twisted Metal, franquicia que fue bastante popular, pero que ha estado abandonada durante los últimos años. Debido a la existencia de esta producción, hay rumores sobre el posible lanzamiento de una nueva entrega de la saga.

Un reconocido filtrador sugirió en días recientes que Twisted Metal podría regresar en 2023, pero no aclaró si se refería a la serie o a un juego. La información llegó a oídos de David Jaffe, creador de la franquicia y padre de God of War.

Durante uno de sus stream, el creativo dio su opinión sobre el posible regreso de Twisted Metal. Asimismo, dejó claro que, en caso de que el proyecto fuera real, es poco probable que Sony lo contacte para trabajar en él.

Tom Henderson, editor de DualShockers y conocido por algunas filtraciones, publicó en redes sociales una imagen de Twisted Metal con breve mensaje donde solo escribió 2023. Así sugirió que la olvidada saga podría volver en dicho año.

David Jaffe habló sobre el rumor y no se mostró muy optimista. El creativo aseguró que probablemente no sea “la persona favorita de Sony en este momento”, así que es poco probable que le hablen para participar en el rumorado proyecto.

En realidad, Jaffe piensa que el regreso de Twisted Metal es poco probable, pues no ha escuchado nada al respecto. Por otro lado, cree que Sony no le daría una oportunidad a la saga tras la recepción que tuvo Destruction AllStars, título que comparte ciertos elementos con su franquicia.

“No he escuchado nada... de palabras oficiales de Sony o cosas detrás de escena, y escucho muchas cosas detrás de escena que se supone que no debo saber. Creo que a Sony le sangra la nariz financieramente de [Destruction AllStars], así que no creo que estén sentados diciendo: 'probemos con otro título de combate de autos’”, comentó Jaffe.

