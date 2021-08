¿The Last of Us: Part II con un Battle Royale? Hallan pistas que lo sugieren

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

The Last of Us ofreció Factions, componente multijugador que mantuvo enganchados a los jugadores que conocieron la historia de Ellie y Joel. Debido a esto, muchos esperaban que The Last of Us: Part II también incluyera un componente para varios jugadores.

A pesar de que hubo varias pistas al respecto, Naughty Dog dejó claro que no preparaba, al menos por ahora, un modo multijugador para su secuela, pero que tenían planes para explorar más la franquicia desde esta perspectiva.

Sabemos que el estudio trabaja en un proyecto multijugador, por lo que muchos creen que está relacionado con The Last of Us. Ahora, dataminers encontraron pistas de un posible modo Battle Royale que pudo haber estado planeado para el componente multiplayer de la secuela.

Encuentran pistas sobre un posible Battle Royale para The Last of Us: Part II

Speclizer, creador de contenido, compartió en YouTube un interesante video donde muestra supuesto material multijugador para The Last of Us: Part II. Debido al tipo de pistas que descubrió, cree que Naughty Dog trabajó en un modo Battle Royale para una posible secuela de Factions.

En concreto, se encontraron assets relacionados con mapas y locaciones como Adler Park, Camallito y Port of Camallito, que estarían unidas en un mapa de grandes dimensiones para ofrecer batallas campales y que contarían con diversos puntos de interés.

"No lo mencioné en el video, pero en el metraje de desarrollo, hay una brújula y un recuento de jugadores que generalmente solo se usa en juegos Battle Royale", comentó el creador de contenido.

Speclizer afirma haber descubierto elementos que sin duda apuntan a un componente multijugador. Entre ellos hay objetos como un collar, que la comunidad relacionó con los perros del juego.

Asimismo, se menciona algunos modelos de mochilas y armas, pero que no han podido restaurar del todo. Si bien los archivos sugieren que Naughty Dog efectivamente trabajó en un modo multijugador para The Last of Us: Part II, no se puede saber si dicho material fue descartado o si lo recuperará para su próximo proyecto. Abajo puedes ver el video de Speclizer.

Naughty Dog no se ha olvidado de la experiencia multiplayer de The Last of Us

Como te comentamos, la desarrolladora de Sony sí planea explorar más la experiencia multijugador de The Last of Us, pero todo indica que lo hará de forma independiente y separada de la secuela.

"Pese a que el deseo era apoyar ambas visiones, tomamos la difícil decisión de no incluir un modo en línea en The Last of Us: Part II. Sin embargo, en el futuro podrán experimentar la ambiciosa visión de nuestro equipo en cuanto al componente en línea, pero no será dentro de The Last of Us: Part II”, comentó anteriormente el estudio.

Así pues, por ahora solo resta esperar para ver si las pistas sobre un posible Battle Royale son precisas y Naughty Dog sorprende con una propuesta del género o si el estudio desmiente en el futuro este hallazgo.

