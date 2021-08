Podrás jugar gratis Minecraft Dungeons en Switch si cumples esta condición

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Minecraft ha crecido con el paso de los años gracias a varias y muy diversas propuestas por parte de Mojang. Una de las más populares en la actualidad es Minecraft Dungeons, dungeon crawler disponible en consolas y en PC.

Si todavía no has podido disfrutar su acción y sus emocionantes partidas, te alegrará saber que habrá una forma de hacerlo completamente gratis. Esto será posible gracias a una promoción pensada para los usuarios de Nintendo Switch.

Si eres usuario de la consola híbrida ya puedes irte preparando, pues hay un requisito importante por cumplir si quieres tener acceso al título sin costo alguno por algunos días.

Nintendo confirmó recientemente una promoción que permitirá a los jugadores europeos disfrutar Minecraft Dungeons gratis en Switch. Por fortuna, esto también estará disponible para los usuarios de la consola híbrida en América.

Si quieres darle un vistazo a Minecraft Dungeons y explorar sus calabozos sin costo alguno, el único requisito que debes cumplir es tener una suscripción activa a Nintendo Switch Online. Con ello tendrás acceso al título el próximo miércoles 18 de agosto, a las 12:00 AM, hora de la Ciudad de México.

Podrás disfrutar el juego hasta el 24 de agosto, día en que acabará la promoción a la medianoche. La buena noticia es que podrás conservar todo tu progreso y llevarlo al juego completo si es que decides adquirirlo.

Los interesados pueden precargar desde ahora el juego para empezar a disfrutarlo en cuanto se libere su prueba gratuita más adelante esta semana. Por ahora no se ha confirmado un descuento especial para la compra del título.

Dungeon dive into the full version of #MinecraftDungeons, available for #NintendoSwitchOnline members to try from 8/18, 10 AM PT — 8/24, 11:59 PM PT!



Pre download: https://t.co/wJrmSthZXc pic.twitter.com/OXYZbxp0oB