El temible Pinhead y contenido de Hellraiser llegarán a Dead by Daylight

Hace algunos días, Behaviour Interactive comenzó a promocionar la próxima actualización que llegaría a su título multijugador de supervivencia Dead by Daylight por medio de teasers que indicaban que Pinhead sería el nuevo asesino. No tuvo que pasar mucho tiempo para que se confirmara que este personaje está en camino al juego junto con más contenido de Hellraiser.

Behaviour Interactive reveló hoy que el temible Pinhead, personaje de la novela The Hellbound Heart y la adaptación al cine Hellraiser será el nuevo personaje del juego y que se le conocerá como el Cenobita.

Por medio de Twitter, la desarrolladora y distribuidora anunció con un trailer que habrá contenido de Hellraiser en Dead by Daylight, confirmando así que los teasers se referían a esta icónica franquicia y no a Five Nights at Freddy's. Hasta el momento sólo se ha confirmado el nuevo asesino, pero se espera que también aparezca en el juego un superviviente, un mapa y más contenido de la franquicia.

We have such sights to show you! #Hellraiser... coming soon.

PTB info here 👉 https://t.co/fyZpIESRa7 pic.twitter.com/dzrfqb2DFV — Dead by Daylight ⛓ (@DeadByBHVR) August 17, 2021

¿Cuándo estará disponible el contenido de Hellraiser en Dead by Daylight?

De acuerdo con información de GameSpot, el capítulo de Hellraiser para Dead by Daylight estará disponible a partir de septiembre para las versiones de consola y PC. Este contenido también llegará a la versión móvil, pero más tarde en el año.

Si quieres jugar con este nuevo personaje, debes saber que ya es posible hacerlo por medio de una versión de prueba (Player Test Build) que está disponible a través de PC (Steam). Algo que debes tomar en cuenta es que, al tratarse de una versión no final, es muy probable la aparición de errores o inconsistencias, que podrías reportar a la desarrolladora.

Te dejamos con la imagen promocional de Pinhead en Dead by Daylight, así como unas secuencias de gameplay que compartió el estudio.

Imagen: Behaviour Interactive (vía GameSpot)

It's all fun and games until the Killer starts talking.

🎥@OtzdarvaYT pic.twitter.com/94pANXa4pf — Dead by Daylight ⛓ (@DeadByBHVR) August 17, 2021

¿Cómo recibes esta noticia? ¿Es Hellraiser una de tus franquicias de terror favoritas? Cuéntanos en los comentarios.

Dead by Daylight está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Google STADIA, PC y móviles. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

