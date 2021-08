Pokémon Presents: ¿cuándo y dónde ver la presentación de Pokémon?

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

The Pokémon Company anticipó hace algunos días que muy pronto conoceríamos más sobre uno de los proyectos más ambiciosos de la serie en los últimos años y poco después confirmó que preparaba una presentación enfocada en la franquicia. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y dentro de pocas horas se llevará a cabo el esperado evento que no querrás perderte si eres fan. A continuación te contamos detalles como donde y cuando ver el evento y qué esperar de él.

Como te comentamos, la nueva emisión del Pokémon Presents se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de agosto; es decir, mañana. La transmisión comenzará a las 8:00 AM (hora de la Ciudad de México). A continuación te dejamos el horario según diversas zonas horarias y regiones que abarca.

¿A qué hora se transmitirá el Pokémon Presents?

Fairbanks, Alaska — 5:00 AM

Los Ángeles, EUA — 6:00 AM

Occidente de México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Belice, El Salvador, Nicaragua — 7:00 AM

Ciudad de México y centro de México, Ecuador, Colombia, Perú — 8:00 AM

Oriente de Canadá y EUA, Occidente de Brasil, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico, Chile, Paraguay — 9:00 AM

Oriente de Brasil, Uruguay, Argentina, parte extrema oriental de Canadá — 10:00 AM

Japón — 10:00 PM

¿Cuánto durará el nuevo Pokémon Presents?

En el anuncio a través de los canales occidentales de Nintendo y The Pokémon Company no se mencionó cual sería la duración del Pokémon Presents, pero la cuenta oficial de Twitter de la franquicia reveló que podemos esperar alrededor de 28 minutos, aunque no se sabe cuanto tiempo se destinará a Pokémon Brilliant Diamond & Pokémon Shining Pearl y Pokémon Legends: Arceus, los juegos que se confirmaron que estarán en el evento.

Algo interesante de esta presentación es que será la más larga de toda la historia de estos eventos enfocados en la franquicia. Bajo el título Pokémon Direct, hubo 7 presentaciones y la más larga fue de 21 minutos. En su forma de Pokémon Presents, sólo ha habido 3 emisiones y la más larga fue de 20 minutos, en la cual se anunciaron precisamente los remakes y Pokémon Legends: Arceus, de acuerdo con un registro de Nintendo Life.

Dicho lo anterior, se puede esperar ver un poco más de gameplay de Pokémon Brilliant Diamond & Pokémon Shining Pearl, que tienen fecha de lanzamiento más próxima. No te desanimes si esperas información de Pokémon Legends: Arceus, que también habrá, aunque más que gameplay, probablemente veremos más sobre las mecánicas de juego, de las cuales casi no sabemos.

Por supuesto, si eres fan de la franquicia no deberías perderte la transmisión. Lo último que debes saber es que estará disponible oficialmente en el horario que te mencionamos únicamente a través del canal de Pokémon en YouTube.

¿Estás listo para saber más de los próximos juegos de Pokémon? Cuéntanos en los comentarios.

Pokémon Brilliant Diamond & Pokémon Shining Pearl debutará el 19 de noviembre de 2021 y Pokémon Legends: Arceus saldrá a la venta el 22 de enero del próximo año. Puedes encontrar más noticias relacionadas con ellos si das clic en sus nombres.

En LEVEL UP tendremos una cobertura completa del evento, así que, si no puedes sintonizarlo en vivo, podrás checar todos los anuncios con nosotros.

