Estudio de videojuegos mexicano responde a AMLO y defiende al gaming

Una vez más, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, hizo declaraciones en contra de la industria de los videojuegos. En esta ocasión, el político mencionó que los padres deben alejar a los jóvenes “del Nintendo” ya que pasan mucho tiempo en ellos y dijo que se usan para secuestrar. Ante esto, Meta Studios Creative Agency, estudio encargado de Mictlán: An Ancient Mythical Tale, respondió.

En un comentario en Facebook desde la cuenta oficial de Mictlán, Meta Studios Creative Agency compartió su opinión sobre las declaraciones de AMLO. En sus palabras dejaron claro que es importante tener en cuenta algunas de las cosas que dice el presidente de México; sin embargo, cree que eso es responsabilidad de los padres y que para eso existe la clasificación de videojuegos.

“Como desarrolladores de videojuegos es importante tener eso en cuenta, pero para eso existen clasificaciones de contenido, donde los padres tienen la responsabilidad de que sus hijos consuman contenido apto. Esto mismo es para todo tipo de contenido como películas, noticieros que solo se la pasan hablando de violencia y crimen”, dijo el estudio.

Más adelante, el equipo destacó que los videojuegos pueden ser utilizados para que los jóvenes aprendan más sobre nuestra y otras culturas. Justo lo que ellos están buscando lograr con Mictlán, juego que explorará la cultura prehispánica de nuestra región.

“Los videojuegos pueden ayudar a nuestros jóvenes a conocer más sobre otras culturas, cuentos míticos y ejercitar la creatividad”, explicó el equipo desarrollador.

Por último, Meta Studios Creative Agency hizo ver que cierta parte de las declaraciones de AMLO le parecieron ridículas: “¿Pero comparar [los videojuegos] con bombas atómicas? [risas]”

¿Qué dijo AMLO sobre Nintendo y los videojuegos?

En caso de que te lo hayas perdido, te recordamos que AMLO recomendó a los padres de familia a vigilar el consumo de videojuegos de sus hijos. Lo anterior porque pueden ser testigos de contenido violento e incluso terminar en secuestro.

“Tenemos que atender el que no estén los niños y los jóvenes tanto tiempo sometido a los aparatos electrónico. No porque llora el niño y llora la niña ahí está, el programa, el Nintendo para que no llore, y ahí está horas viendo el Nintendo los niños, ahora juegos violentos que no deben de ser vistos por los niños (...) no porque está llorando y ya ahí va, `préndele el Nintendo para que deje de llorar y también para yo pueda hacer mis cosas’ ¿Y qué cosa está viendo el niño?, ¿que está escuchando?, ¿cómo lo está formando? y ¿quiénes son los que laboran esos programas, esos contenidos? ¿Qué concepción tienen de la vida? Son genios, son muy inteligentes, pero era muy inteligente también el que creó la bomba atómica”, dijo AMLO.

¿Qué te parecieron las declaraciones de Meta Studios Creative Agency? ¿Crees que tienen razón? Cuéntanos en los comentarios.

