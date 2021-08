AMLO dice que los niños deben dejar de estar “sometidos al Nintendo” y pide regreso a clases

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Los videojuegos se han vuelto un tema común que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, toca en sus conferencias de prensa conocidas como La Mañanera. De hecho, esta mañana el ejecutivo volvió a reiterar que considera importante el regreso a clases para que los niños dejen de estar “sometidos al Nintendo”.

Una vez más, López Obrador tocó el tema del regreso a clases presenciales. Te recordamos que en México los jóvenes y niños regresarán a clases el próximo 30 de agosto. Para el presidente, se trata de algo muy importante puesto que los jóvenes tienen que regresar a socializar y dejar el Nintendo.

“Es muy importante el regreso a clases a la escuela, las clases presenciales, que se vuelvan a encontrar las niñas, los niños en la escuela. Es una terapia importantísima socializar experiencias. Volver a ver a las amiguitas, a los amiguitos. Dejar el encierro, dejar de estar sometidos al Nintendo, porque sí afecta. Entonces ya estamos preparándonos para el regreso a clases", fueron las palabras del presidente.

Para finalizar, López Obrador reiteró que el regreso a clases presenciales será completamente voluntario: “Que nadie se preocupe, [el regreso a clases] es voluntario. ¿No quieren llevar a los niños a las niñas a la escuela? No se llevan, no hay ningún problema. Van a seguir habiendo clases por televisión, por Internet. (…) Vamos a seguir como si fuesen clases presenciales, pero no es lo mismo. Eso hay que tenerlo muy claro”.

Los videojuegos han permitido que niños y jóvenes socialicen durante pandemia

Se puede decir que las declaraciones de hoy de AMLO fueron menos extremistas que en otras ocasiones. Después de todo, en el pasado había acusado a los videojuegos de ser racistas y violentos; decía que los niños eran adictos y acusó al medio de ser tóxico. Por todo esto, las más recientes declaraciones se sienten un poco menos duras.

Dicho lo anterior, López Obrador volvió a mostrar su poco conocimiento de la industria. Como ya te contamos, los videojuegos han sido una forma en la que los jóvenes y niños han permanecido en contacto con sus amigos para socializar. Es decir, la culpa de que la gente esté alejada de sus amigos es que la pandemia hace que sea irresponsable salir por la posibilidad de contagios, no por culpa de los videojuegos.

¿Qué te parecieron las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador? ¿Crees que es verdad que los niños estén “sometidos” a los videojuegos? Cuéntanos en los comentarios.

