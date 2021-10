El presidente Vladímir Putin felicitó a los campeones de un torneo de Dota 2

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Los deportes electrónicos cada vez toman mayor importancia en la cultura popular, por lo que es relativamente normal que la victoria de un equipo sea objeto de celebración en un país. Sin embargo, pocos esperaban que el presidente de Rusia externara sus felicitaciones a una agrupación por ganar un torneo de Dota 2.

El pasado 17 de octubre se celebró una nueva edición de The International 10, el torneo más importante de Dota 2 en todo el mundo. Así pues, el equipo ruso Team Spirit logró una impresionante hazaña al derrotar a los favoritos del certamen y coronarse campeón tras ganarle a la escuadra asiática LGD-PSG en la gran final.

The International 10 es famoso por ser uno de los torneos que más dinero reparten. Con un envidiable prize pool de $40 MDD, los ganadores de la edición de este año se llevaron a casa poco más de $18 MDD.

Más allá de la ganancia económica, la victoria de Team Spirit traza un precedente para Europa del Este, pues desde 2011 ningún equipo de dicha región logró ganar el torneo de Dota 2. Por supuesto, esta hazaña tan impresionante resonó en propios y extraños.

Es importante señalar que Team Spirit es el primer equipo ruso en ganar The International 10. Así pues, y a pesar de que solo 3 miembros son ciudadanos rusos, el presidente de dicho país no dudó en reconocer el logro de la agrupación y felicitar a los jugadores por su excelente desempeño.

“¡Queridos amigos! Los felicito por su merecida victoria en el Campeonato Mundial Internacional 2021 de Dota 2 (…) En el camino a la final, demostraron excelentes cualidades de liderazgo y cohesión, y en el partido decisivo, el cual se convirtió en una verdadera prueba de habilidad y carácter, lograron concentrarse y tomar la iniciativa en el momento más crucial”, escribió Vladímir Putin en un comunicado.

