Problema de la Beta de Battlefield 2042 se vuelve viral en TikTok

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

La previa al lanzamiento de Battlefield 2042 está siendo complicada para DICE y EA pues además de los detalles de la experiencia de juego, hay rumores que indican que algo no está bien e incluso señalan que el equipo fue directo a copiar elementos de Call of Duty. Por si esto no fuera mucho, ahora el juego está en la mira por una situación que experimentaron algunos usuarios y que se volvió viral en TikTok.

Battlefield 2042 sigue metido en la polémica por su Beta

En marco de la Beta de Battlefield 2042, las opiniones y críticas fueron en distintas direcciones pero esta vez todo se salió de control luego de que el streamer Hotsaucezee publicara un video en el que se muestra el caos generado tanto en el interior como en el exterior de una bomba de humo. Lo que pasó fue que el streamer se dio cuenta de que uno de sus compañeros había sido herido y luego alguien aventó una bomba de humo; al ir en su auxilio con el desfibrilador notó que los disparos iban y venían.

Video relacionado: ESPECIALES - Lo BUENO, lo MALO y lo MEH de Battlefield 2042

Las bobas de humo en Battlefield 2042 generaron caos

El detalle fue que todo se volvió caótico ante la imposibilidad de ver los íconos azul y rojo en ambas partes de la situación. Los miembros del equipo y los enemigos comenzaron a disparar sin sentido bajo la idea de que había un par de usuarios dentro del humo y una vez disipado, Hotsaucezee descubrió y mostró que ambos estaban disparado contra sí mismos y no contra el rival.

A raíz de lo experimentado en la Beta abierta de Battlefield 2042 y el video publicado en TikTok que se volvió viral, los jugadores no tardaron en expresar su enfado contra los desarrolladores por este tipo de situaciones que, de inicio, no deberían tener lugar.

Battlefield 2042 debutará el 19 de noviembre en PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S y PC. En este enlace encontrarás toda la información relacionada.

Sigue aquí, en LEVEL UP.

Fuente