Gobierno de la 4T habla sobre juegos, pero usa el sistema de la ESRB en lugar del mexicano

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

En su conferencia de prensa matutina del 20 de octubre de 2021, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador expuso el caso de unos jóvenes fanáticos de Free Fire que fueron secuestrados. El caso estuvo acompañado de críticas al medio, así como advertencias de consumo. Lo que llamó la atención de esto último es que, al presentar algunos juegos violentos, el gobierno prefirió utilizar la clasificación de la ESRB en lugar de la propia.

¿Qué pasó? El gobierno de la Cuarta Transformación presentó el caso del secuestro y también destacó otros juegos para celulares que son populares en la juventud y que podrían poner a los más chicos en contacto con lo desconocidos.

Para demostrar su punto, el Estado presentó que juegos como PUBG Mobile o Call of Duty: Mobile no son apropiados para niños. Lo interesante es que, en lugar de usar la clasificación de videojuegos que entró en vigor este año en México, el gobierno utilizó la de la ESRB. Es decir, los presentó como juegos con clasificación M o T en lugar de C o B15, como es lo correcto en nuestro país.

Por si te lo perdiste: Estudio de videojuegos mexicano responde a AMLO y defiende al gaming

La ESRB sigue presente en México

Si bien puede resultar motivos de burlas, la realidad es que esta situación tiene una explicación: el sistema de clasificación de videojuegos de México no aplica en tiendas digitales. Si buscas Call of Duty: Mobile o algún juego similar en la Play Store o la App Store verás que utiliza el sistema de la ESRB.

Sin embargo, muchos creen que no hubiera estado de más que el gobierno encabezado por López Obrador utilizara la nueva clasificación, aunque fuera para complementar lo que dice la ESRB. Después de todo, ¿acaso el objetivo de implementarla no era tener descriptores claros que indicaran el tipo de contenido disponible en los juegos?

Y tú, ¿qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que se debió usar el sistema mexicano de clasificación de videojuegos? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con la industria de los videojuegos en México.

Video relacionado: los juegos NO producen asesinos