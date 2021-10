Una de las cosas más odiadas de la Beta de Battlefield 2042 no se irá

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Hace un par de semanas, Battlefield 2042 celebró una Beta pública que no fue del agrado de muchos. El FPS de DICE quedó a deber en muchos sentidos y la comunidad ha alzado la voz para dejarlo claro. Es por esto que el estudio respondió con una publicación para hacerle ver a la comunidad que escuchan su retroalimentación y que hay cosas que cambiarán. Eso sí, uno de los elementos más odiados permanecerá en el juego.

Uno de los primeros temas que DICE tocó en su publicación fue la de los especialistas, personajes que funcionan como héroes. Se trata de uno de los puntos más controversiales de Battlefield 2042 puesto que cambia la manera en la que funciona el juego y muchos creen que su estado actual eliminó la sensación de trabajo en equipo.

De acuerdo con el estudio, los especialistas permanecerán en Battlefield 2042, por lo que no debes esperar que desaparezcan. Eso sí, reconoció que en la Beta faltaban algunos elementos de la interfaz de usuario que son claves para el trabajo de equipo. Así pues, en la versión final será más claro quién necesita curación o munición, además de que habrá bonificaciones por cumplir con el rol de cada especialista.

Por si te lo perdiste: Fans no están felices con los bots de Battlefield 2042; hay muchos y tienen errores

DICE también cree que los especialistas se sentirán mejor en la versión completa. Esto ya que los jugadores tendrán la oportunidad de elegir entre las 10 clases diferentes y no sólo estarán limitados a 4 como en la Beta. De este modo, habrá mayor variedad en la composición de equipo y opciones mucho más interesantes. Eso sí, no esperes que el estudio te vaya a dejar tener cualquier composición de equipo.

“Te escuchamos fuertemente en este sentido. La composición de equipo importa. En Hazard Zone mantenemos las cosas estrechas y deliberadas en la composición de equipo. La selección de especialistas será única y no usaremos publicados en el equipo. En All-Out Warfare no usaremos las mismas restricciones. Hemos aprendido desde Battlefield 1942 que nuestro juego no es divertido si no puedes aprovechar tus fortalezas”, dijo el estudio.

Video relacionado: Lo Bueno, lo Malo y lo Meh de la Beta de Battlefield 2042

DICE prepara algunos ajustes a Battlefield 2042

DICE también reveló que va a trabajar en balancear el sistema de curación para que los médicos sean más útiles. Es decir, la regeneración de salud tardará más en iniciar, para que así los médicos tengan un mayor valor en la escuadra. Por otro lado, las inyecciones se pegarán a los jugadores que estén cerca de ella para que no tengas que ser tan preciso al querer curar a alguien.

Entérate: ¿Tan rápido? Jugadores reportan que hay hackers en Battlefield 2042

Por último, DICE reveló que habrá otros cambios importantes al movimiento, además de que existirán indicadores de granadas, habrá animaciones más cortas y los elevadores funcionarán mejor.

¿Qué te parece esta noticia? ¿Crees que con la retroalimentación Battlefield 2042 será una buena experiencia en su lanzamiento? Cuéntanos en los comentarios.

Battlefield 2042 llegará el 19 de noviembre a Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Puedes saber más sobre esta saga FPS si haces clic aquí.