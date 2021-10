REPORTE: Ubisoft engaña a sus trabajadores y sigue sin atender acusaciones

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Tal parece que el escándalo de Activision Blizzard llegó en gran momento para Ubisoft pues la atención se dirigió hacia otra dirección. Sin embargo, mientras esto sucede con la compañía norteamericana, la empresa francesa sigue metida hasta el fondo en la polémica pues además de los reportes y acusaciones de acoso, racismo, nepotismo y discriminación, se ha revelado información que indica que no se ha hecho nada para atender estos casos y tampoco para mejorar el ambiente laboral.

El tiempo pasa y Ubisoft sigue sin atender los problemas en su planta laboral

De acuerdo con una investigación de Kotaku, el entorno laboral en Ubisoft sigue en medio del escándalo y actualmente pasa por un clima de tristeza y decepción ante la pasividad de la compañía respecto a las denuncias de los trabajadores. Al respecto, el reporte inicia con el caso de una extrabajadora de Ubisoft, llamada Valeria para guardar su anonimato, quien sufrió acoso sexual y racismo en Ubisoft Montreal desde 2018 y quien señaló que pese a hacer todas las denuncias ante la compañía, incluso usando los canales actuales que supuestamente se ofrecieron para este tipo de casos, no ha habido respuesta, ni acción alguna.

Por otra parte, se incluyen testimonios de 8 trabajadors y extrabajadores de Ubisoft, quienes señalaron que la compañía no hizo nada con sus acusaciones. En ese sentido, parte de este personal refiere que se tomó la denuncia inicial e incluso se les hicieron preguntas al respecto, pero después de eso ya no sucedió nada y no hubo consecuencias contra los agresores.

Los trabajadores de Ubisoft no han visto respuesta ni acciones tras sus denuncias

Asimismo, otros testimonios indican que tuvieron que insistir por todos los medios, correo, mensajes y llamadas telefónicas a la compañía externa que supuestamente atendería estos casos y los pocos que obtuvieron respuesta solo fueron notificados de que su denuncia no procedía y o habría investigación alguna.

Parte de la molestia de los trabajadores de Ubisoft se sintetiza perfectamente en la siguiente declaración: "de repente comencé a entender la respuesta que algunos desarrolladores veteranos de Ubisoft me dieron cuando traté de reclutarlos para que hablaran sobre problemas similares. Me decían que lo mismo sucedía cada pocos años, que habían informado informado tal número de cosas, con testigos y pruebas y no se hizo nada. Incluso me dijeron que la persona [el agresor] fue promovida o trasladada a otra sede de la compañía. Es triste, y si es una forma intencional de enterrar estas cosas, está funcionando".

Finalmente, la investigación comparte un detalle importante por parte del director de Ubisoft Montreal, Christophe Derennes, quien a través de un correo, con claro tinte amenazador, se refiere a las problemáticas de la compañía y su estatus privado: "como saben, sus experiencias y la información a la que tienen acceso mientras trabaja en el estudio son privilegiadas y no se pueden compartir fuera de él. Obviamente, esto no impide que los periodistas intenten contactarte. Si eso sucede, les pedimos que envíen la solicitud a nuestro Oficial de Relaciones con los Medios. Es lo correcto, pero también es un compromiso que se hizo bajo el Código de Conducta, la Política Anti-Filtraciones y en su contrato de trabajo".

