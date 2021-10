The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me será el final de la primera temporada

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

En 2019, Bandai Namco anunció The Dark Pictures Anthology, una franquicia de terror que buscaba explorar varios subgéneros del terror por medio de episodios. Pues bien, es cuestión de horas para que los 3 primeros ya estén disponibles y se acaba de revelar que el siguiente marcará el final de la primera temporada.

Mañana, 22 de octubre, saldrá a la venta The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, el tercer capítulo de la serie de horror de Bandai Namco Entertainment desarrollada por Supermassive Games. Todavía no está disponible, pero algunos jugadores ya tuvieron la oportunidad de jugarlo y en él encontraron el primer avance del siguiente capítulo.

Estamos hablando de The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, que no sólo será la cuarta entrega, sino que pondrá fin a la primera temporada, conformada por Man of Medan, Little Hope y House of Ashes.

El usuario de YouTube BIGDADDYJENDE compartió el trailer, que se incluye como teaser al finalizar House of Ahes, y, como en entregas previas, deja dar un vistazo al siguiente episodio. No te preocupes, que no incluye spoilers de ningún juego de la serie.

¿The Dark Pictures Anthology pronto llegará a su fin?

En el trailer se puede ver que The Devil in Me girará en torno a un demente asesino en serie que compara sus actos al arte y que con ayuda de pistones y sistemas mecánicos hace mover un cadáver. Por lo visto, como en los episodios anteriores, el jugador podrá controlar a supervivientes, que tratarán no caer en las garras del antagonista. Cada episodio es protagonizado por un actor reconocido y al parecer en The Devil in Me será Jessie Buckley.

Algo interesante es que en el trailer se revela que The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me será el último capítulo de la primera temporada. No se confirma, pero se sugiere que Supermassive Games dejará que la serie se tome un descanso para después continuar con los demás capítulos. Recordemos que la desarrolladora reveló que planeaba The Dark Pictures como una serie de 8 capítulos, que se lanzarían como juegos independientes y que explorarían subgéneros del horror.

¿Qué opinas de estas noticias? ¿Qué te pareció el trailer? Cuéntanos en los comentarios.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes debutará el 22 de octubre en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas su ficha o si consultas nuestra reseña escrita.

