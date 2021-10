¡Feliz cumpleaños, Tomb Raider! Fans festejan 25.º aniversario de la serie

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Este año está por acabar, pero como te hemos comentado en varias notas, ha sido muy especial en la industria de los videojuegos, pues ha sido el año en el que varias franquicias han cumplido 25 años, como Pokémon y Resident Evil. Tomb Raider es una más y precisamente hoy está celebrando su 25.º aniversario, lo mejor de todo es que se avecinan sorpresas.

Hace 25 años, precisamente el 25 de octubre de 1996, debutó el Tomb Raider original en SEGA Saturn y luego apareció en más sistemas, como PlayStation y MS-DOS. El título y la franquicia fueron creadas por Core Design Core Design, un estudio propiedad de Eidos Interactive, que luego formó parte de Square Enix luego de que la gigante compañía japonesa comprara a Eidos en 2009.

Lara Croft es un ícono de los videojuegos

En el estudio original, los creativos como Paul Douglas (programador) Toby Gard (artista), Vicky Arnold (guionista) y Nathan McCree (compositor) fueron los responsables de la creación de la serie. El concepto de la protagonista, Lara Croft, fue creado originalmente por Toby Gard, que es ampliamente conocido como el padre de la joven.

Desde su debut en 1996, Lara Croft había tenido un diseño que apelara a la audiencia masculina principalmente y en las películas logró representarse exitosamente gracias a la actriz Angelina Jolie (que se volvió en sinónimo del personaje, pero que casi rechazaba el papel), pero esto cambió con el título Tomb Raider (2013), que sirvió como reinicio para la serie y que presentó a una heroína mucho más humana, inocente y sensible.

Como dato curioso, Lara Croft fue reconocida por Guinness World Record como la heroína humana más exitosa de los videojuegos.

Tomb Raider se convirtió en una de las IP de videojuegos más exitosas

El juego original fue tan bien recibido que se explotó la franquicia. cada año desde 2003 hubo un nuevo juego y sólo 1 no fue hecho por Core Design. En total se lanzaron 9 juegos en 8 años. Lamentablemente, Tomb Raider: The Angel of Darkness no fue un éxito y se pasó el desarrollo a Crystal Dynamics, que hasta ahora supervisa la serie.

Precisamente gracias a la popularidad de la franquicia en el mundo de los videojuegos, ha tenido adaptaciones a los cómics, novelas y hasta películas. Hasta agosto de 2021, la serie ha vendido más de 84 millones de unidades, una cifra increíble.

Fans celebraron los 25 años de Tomb Raider

La ocasión se prestaba para que Square Enix anunciara el nuevo juego de la serie principal, pero no hubo ningún anuncio importante. La cuenta de YouTube de la serie tampoco compartió un video conmemorativo, sólo días atrás publicó un video con gameplay inédito de Tomb Raider: Ascension, un prometedor juego de supervivencia y horror que lamentablemente fue cancelado y que al final sirvió para dar vida al reinicio de 2013.

A pesar de ello, debes saber que hay muchos proyectos de la franquicia en camino. Primero te recordamos que Square Enix trabaja en un nuevo juego móvil de la franquicia. Por otro lado, War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius está llevando a cabo un evento con el cual Lara Croft se unió como personaje jugable y se añadió más contenido de Tomb Raider y meses atrás debutó en el popular Battle Royale Fortnite. Debes recordar que una nueva película live-action de Tomb Raider sigue en pie y Netflix prepara una serie animada.

Aunque que Square Enix no preparó una gran festejo para el 25 de octubre, los fans no dejaron pasar la oportunidad de festejarla en redes sociales. A las felicitaciones se sumaron importantes estudios y compañías de videojuegos, como Team Asobi, que compartió a un robot de Astro Bot vestido como Lara Croft.

25 years ago today, @tombraider debuted its heroine, Lara Croft. An icon of 90's gaming, the archaeologist-adventurer may be the most recognizable female character in video games. #TR25https://t.co/Uk3xMB92hT pic.twitter.com/EEglyJnELi — Computer History Museum (@ComputerHistory) October 25, 2021

Guys its the 25th Anni and I finally managed to make the TRL reimagined cover art just in time! Hope you like it, what do u think? ♥️

( I might dropp the full res and no logo soon)#TombRaider #LaraCroft #TR25 #b3d #Legend #3DModel #SquareEnix @tombraider @Rinoaaa ☺️ pic.twitter.com/aqvpX1xXnY — ᴋᴏɴʀᴀᴅ ᴍᴀᴊᴇᴡsᴋɪ (@KonradMajewsk11) October 25, 2021

12 years ago, I created my first #LaraCroft render, celebrating 13 years of @TombRaider, which marked the beginning of THE RAIDER community.



Today, we celebrate the 25th anniversary of the franchise with an updated version. #TR25 pic.twitter.com/WSJW0WRqqM — RAIDER (@TheRaiderOrg) October 25, 2021

We're celebrating 25 Years of Tomb Raider throughout 2021, with community features, nostalgic content, and surprises along the way! pic.twitter.com/cOmsfVj8jr — Tomb Raider (@tombraider) January 27, 2021

Se avecina una gran celebración de Tomb Raider

No te preocupes por Lara Croft y Tomb Raider, en su cumpleaños no hubo anuncios, pero Square Enix tiene algo preparado. La compañía anticipó que estemos al pendiente esta semana y que habrá una sorpresa el próximo jueves, 28 de octubre, cuando revelará "algunos anuncios, buenos deseos especiales y más".

"¡Feliz #TombRaider25 a nuestra querida Lara Croft y a todos los que han ayudado a traerla a la vida durante estos años! Menciónennos en sus publicaciones de celebración a lo largo de la semana y estén al pendiente de nuestras celebraciones este jueves 28 de octubre", comentó Square Enix.

Happy Friday! Next week is the official 25th anniversary of Tomb Raider! We’re going to celebrate in style on October 28 with some announcements, special well-wishes, and more!



These super cute illustrations from @jeffvictorart are a tease of one thing to come! pic.twitter.com/6VeXNEi5mR — Tomb Raider (@tombraider) October 22, 2021

Happy #TombRaider25 to our dearest Lady Croft and everyone that has helped bring her to life throughout these years! Tag us in your celebration posts throughout the week and stay tuned for our official anniversary celebrations this Thursday, October 28th.https://t.co/olNzO8jXQB pic.twitter.com/hb8qAiPFLP — Tomb Raider (@tombraider) October 25, 2021

¿Has jugado algún Tomb Raider? ¿Qué es lo que esperas de esta serie para los próximos años? Cuéntanos en los comentarios.

