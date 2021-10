Battlefield 2042 introduce al primer personaje no binario de la franquicia

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

La reciente Beta de Battlefield 2042 no dejó indiferente a nadie y generó opiniones mixtas. Uno de los elementos que no lograron convencer a todos los jugadores son los Especialistas, personajes que poseen habilidades especiales y que buscan sustituir el sistema de clases de la franquicia. Pese a las quejas, los desarrolladores no darán marcha atrás con su decisión y recientemente presentaron a los soldados restantes. Sin embargo, uno de ellos llamó la atención de la comunidad.

En específico, la semana pasada DICE presentó la biografía y habilidades de Emma “Sundance” Rosier, un personaje de asalto que hará uso de explosivos inteligentes para atacar a los vehículos aéreos rivales y tendrá un wingsuit que le permitirá surcar los cielos por un breve periodo. Más allá de su estilo de juego, el Especialista llamó la atención por su identidad de género.

Battlefield 2042 apuesta por la inclusión

Como era de esperar, la comunidad no tardó mucho en descubrir que en la biografía de Sundance se utiliza el pronombre “ellos” en lugar de “él” o “ella”. Así pues, una fanática recurrió a su cuenta de Twitter para cuestionar el género del personaje.

Poco tiempo después, el gerente de comunidad Adam Freeman respondió el tweet y confirmó que Emma “Sundance” Rosier es un personaje no binario y responde a los pronombres “They/Them” en inglés.

Yep. Sundance is non-binary and uses the Pronouns They/Them. — Freeman 🇸🇪 (@PartWelsh) October 21, 2021

Como era de esperar, el comentario de Adam Freeman generó controversia en redes sociales y enfadó a un sector de la comunidad. El video introductorio para Sundance en YouTube está repleto de votos negativos, mientras que los fanáticos expresaron su disgusto en la sección de comentarios.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta situación? ¿Estás de acuerdo con las quejas de los usuarios? ¿Crees que es importante que los videojuegos sean inclusivos? Déjanos leerte en los comentarios.

Battlefield 2042 estará disponible para Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC a partir del próximo 19 de noviembre. Encontrarás las últimas novedades de este shooter si das clic aquí.

