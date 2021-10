Bloquean el exclusivo de PlayStation Death Stranding en GeForce Now para Xbox

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

A pesar de las críticas de los detractores de Hideo Kojima, Death Stranding es un juego cuya propuesta es atractiva e incluso hay muchos usuarios de Xbox que les gustaría probar esta propuesta. Gracias a Nvidia GeForce Now, algunos pensaron que por fin harían su sueño de jugar el exclusivo de PlayStation en su Xbox Series X|S, pero lamentablemente hay algo que lo impide.

Como te comentamos hoy más temprano, Nvidia actualizó GeForce Now a estado Beta y gracias a ello los jugadores de consolas Xbox ya pueden usar el servicio en la nube y disfrutar su biblioteca de Steam a través del navegador Edge.

Los jugadores probaron juegos como Counter-Strike: Global Offensive y Dota 2 sin ningún problema, pero al parecer sí lo hubo con un exclusivo de PlayStation en consolas, precisamente Death Stranding.

Entérate: ya está disponible una nueva camiseta de LEVEL UP, corre por la tuya.

were you looking forward to playing Sony PC games on Xbox through Nvidia GeForce Now? I noticed something strange. You can't play Death Stranding, a Sony published game, on Xbox through GeForce Now. It's blocked from showing up in search results 🤔 pic.twitter.com/G5qkFOPIwH