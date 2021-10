Control de Nintendo 64 para Switch no será compatible con accesorios viejos

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Hoy Nintendo actualizó su servicio en línea Nintendo Switch Online a Nintendo Switch Online + Expansion Pack, que, a cambio de un cargo adicional, ofrece juegos de Nintendo 64 y SEGA Genesis, así como acceso al DLC de Animal Crossing: New Horizons. Pues bien, con la adición de los juegos retro, Nintendo anunció que lanzaría controles de ambas consolas con el fin de replicar la sensación de jugarlos en el hardware original y acaba de confirmarse que los de Nintendo 64 tendrán una importante diferencia.

Si bien Nintendo ya había confirmado que los controles tendrían algunas modificaciones, no se despejaron todas las dudas al respecto. Los de Nintendo 64 llamaban más la atención, pues no se sabía si tendrían el hueco en la parte posterior como los originales.

Entérate: ya está disponible una nueva camiseta de LEVEL UP, corre por la tuya.

¿Accesorios originales serán compatibles con control de Nintendo 64 para Switch?

Desafortunadamente para los que esperaban que así ocurriera, hoy se acaba de confirmar que no será posible. El sitio Vooks ya tuvo la oportunidad de tener en sus manos el nuevo periférico de Nintendo y comprobó que, tal como se sospechaba, el hueco de la parte posterior fue tapado.

Así, los jugadores no podrán insertar ningún tipo de aditamento del control original, como el Rumble Pak, el Controller Pak o el Expansion Pak, que desbloqueaban características para la consola de 1996.

Imagen: Vooks

De cualquier manera, no había muchas razones por las que los jugadores quisieran insertar estos accesorios en el nuevo control de Nintendo 64. Recordemos que el mando rediseñado tiene compatibilidad con vibración sin necesidad de Rumble Pak y no hay necesidad de usar el Controller Pak para guardar partidas o del Transfer Pak para llevar información de Game Boy al Nintendo 64. Después de todo, estos controles no serán compatibles con las consolas originales Ninetndo 64 y SEGA Genesis, puesto que serán inalámbricos. Sin embargo, los fans esperaban poder hacerlo a manera de guiño al sistema original.

De acuerdo con la información, el nuevo control de Nintendo 64 es más pesado que el original, aparentemente por el sistema de vibración añadido y que se cree que es lo que ocupa el hueco, al igual que el circuito necesario para la comunicación inalámbrica. Fuera de esto, el control es prácticamente el mismo.

Por si te lo perdiste: fans no están contentos con el precio del Nintendo Switch Online + Expansion Pack y criticaron a Nintendo.

¿Qué opinas de estos cambios en el control de Nintendo 64? Cuéntanos en los comentarios.

El Nintendo Switch Online + Expansion Pack debutó el 25 de octubre de 2021. Puedes encontrar más noticias relacionadas con el nuevo servicio de Nintendo si visitas esta página.

Video relacionado: Nintendo Switch Online - Tráiler de Actualización

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente