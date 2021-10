Apex Legends presume su enorme mapa nuevo, Punto Tormenta, con este gameplay

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Como Respawn Entertainment lo había anticipado, la Temporada 11 de Apex Legends, Evasión, estaba cerca e incluiría un nuevo mapa. Aparte de que sería ambientado en una isla, no se sabía mucho sobre él, pero la compañía ya reveló todos los detalles junto con un llamativo gameplay.

Días atrás pudimos echar un vistazo a este nuevo mapa con un video cinematográfico que presentaba los peligros que abría en él y hoy no sólo se reveló su nombre, Punto Tormenta, sino que también se presentó dentro del juego por primera vez, junto con todos sus peligros.

De acuerdo con la información, Punto Tormenta es producto de 2 años de trabajo de diseño y observación sobre como se juegan partidas públicas en el título. Fue diseñado teniendo en mente la solución de ataques de terceros, la optimización del flujo del botín y la mejora del combate para ofrecer una mejor experiencia de juego.

Entérate: ya está disponible una nueva camiseta de LEVEL UP, corre por la tuya.

Punto Tormenta será el mapa más grande de Apex Legends

Como te habíamos comentado, Punto Tormenta sería enorme y se acaba de confirmar que será el más grande de Apex Legends hasta la fecha, pues es 15% más grande que Fin del Mundo, el mapa del juego que poseía dicho título.

Punto Tormenta es una base de investigación olvidada por la IMC, se ubica en el planeta Gaea y tiene desde islas tropicales hasta montañas gigantescas, que tendrán mayor altura que cualquier mapa anterior. Punto Tormenta será tan enorme que habrá cañones de gravedad que los jugadores podrán usar para transportarse rápidamente por el aire.

Punto Tormenta tendrá 17 ubicaciones con nombre en el mapa, aparte de campamentos, y las principales son Barómetro (el centro de Punto Tormenta), Centro de Mando (ubicado en el interior de la montaña y lleno de botín), La Antena (un punto de despliegue), Punto de control (ubicado sobre un bosque y que facilita la huida), Pararrayos (tiene la posición más alta del mapa), Atrapatormentas (que ofrece oportunidades de combate a corta y larga distancia), Plataforma Septentrional (que alberga una red de trincheras), Molino (aquí se resguarda un botín de gran valor), Nave Estrellada (se trata de los remanentes de la nave que se estrelló en Punto Tormenta y que funge como una gran fortaleza) y Cenote (sección más aislada del mapa y que está llena de un botín valioso).

Punto Tormenta (imagen: Respawn Entertainment)

¿Cuáles son las novedades de gameplay de Punto Tormenta?

Lo más llamativo del cuarto mapa de Apex Legends es que presentará diferentes peligros en forma de fauna salvaje, específicamente, habrá acechadores, arañas y voladores, que ofrecerán recompensas muy útiles al ser eliminados.

Loa acechadores son territoriales, pero no tan hostiles. Estas criaturas reaccionarán sólo cuando el jugador se acerque mucho a ellos y será entonces cuando llamarán a más para defender su territorio.

De igual forma, las arañas sólo reaccionarán cuando el jugador las provoque. Estas criaturas estarán dentro de sus huevos, pero cuando el jugador las moleste éstas saldrán y lo perseguirán sacando provecho de su velocidad y facilidad de maniobra.

Por si te lo perdiste: la Simulacrum Ash se unirá a Apex Legends; conoce su historia.

Los voladores, en cambio, recorren el mapa en solitario y los jugadores que se encuentren debajo de ellos podrán encontrar recompensas.

Los acechadores y las arañas ofrecerán consumibles, accesorios y munición dependiendo del arsenal del escuadrón que los derrotó. Asimismo, según el daño infligido a la fauna del mapa, el jugador podrá regenerar su escudo Evo. Al eliminar un nido, el jugador también encontrará materiales de fabricación.

A continuación te dejamos con el trailer de gameplay de este nuevo mapa, que además deja ver en acción el nuevo subfusil C.A.R. y al nuevo personaje Ash.

¿Qué te parecieron las novedades? Cuéntanos en los comentarios.

Apex Legends está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

Video relacionado: Apex Legends - Stories from the Outlands: "Ashes to Ash"

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente