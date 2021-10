La versión física de GTA: The Trilogy para Switch requerirá una descarga adicional

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Tras una larga espera, Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition finalmente llegará a las tiendas en formato digital el próximo 11 de noviembre, mientras que los fanáticos que desean una copia en formato físico tendrán que esperar hasta el 7 de diciembre. Sin embargo, los usuarios de Nintendo Switch tendrán que considerar un detalle extra antes de comprar el cartucho del videojuego.

A pocas semanas del lanzamiento oficial de esta colección remasterizada, imágenes de la portada empezaron a circular en internet gracias a tiendas minoristas de Estados Unidos. Así pues, la comunidad no tardó mucho en descubrir que, al parecer, la versión física para Nintendo Switch requerirá una descarga adicional para acceder a todo el contenido.

Según datos de la Nintendo eShop, la consola debe tener un espacio disponible de 22 GB para que sea posible descargar los 3 títulos. En teoría, la colección debería caber sin mayores complicaciones en un cartucho de 32 GB. Entonces, parece que el problema radica en que Grand Theft Auto Vice City requiere una descarga por separado, incluso en la versión digital.

Grand Theft Auto III tiene un peso de 2.2 GB y Grand Theft Auto San Andreas de 10.8 GB. No obstante, y según la tienda digital de Nintendo, Grand Theft Auto: Vice City solo pesa 119 MB, pero se incluye un mensaje que dice que el espacio estimado del sistema que se necesitará para descargar este título es de 6.5 GB.

Al momento de escribir estas líneas, Rockstar Games aún no aborda esta situación, por lo aún son un misterio las razones por la que la versión de Grand Theft Auto: Vice City recibió un trato diferente.

Si bien esta situación puede resultar problemática para algunos usuarios, hasta cierto punto era algo de esperar. Debemos recordar que no es la primera vez que un título para Nintendo Switch requiere una descarga por separado, tal como ocurrió con Doom, Bioshock: The Collection y L.A. Noire.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition debutará el 11 de noviembre en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con esta franquicia.

